صور| إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية بسبب الموجة الحارة

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شهدت شواطئ ومتنزهات الإسكندرية، اليوم الأحد، إقبالا كبيرا من السكندريين والمصطافين، الذين توافدوا عليها، هربا من موجة الحر الشديدة التي تضرب المدينة ومحافظات الجمهورية.

واكتظت شواطئ الإسكندرية، التي تمتد من المنتزه شرقا للعجمي غربا، بالمواطنين، بشكل ملحوظ غير عابئين بشائعات ظهور قنديل البحر.

كما ساهمت رحلات اليوم الواحد، وهي رحلات تنظمها شركات سياحية بعدد من المحافظات لقضاء يوم على أحد شواطئ الإسكندرية، دون مبيت، في زيادة الإقبال.

وقال اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن نسبة الإقبال اليوم بلغت 70% على مختلف الشواطئ، مضيفا أنها نسبة مرتفعة للغاية.

وذكر حجازي أن الإدارة استعدت جيدا لاستقبال المواطنين بالشواطئ، من خلال الحملات المتفرقة التي تشنها، لضبط أي مخالفات من جانب مستأجري الشواطئ.