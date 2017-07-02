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محافظ القليوبية يتابع ضبط تعريفة الركوب بمواقف شبرا الخيمة

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مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية يتابع ضبط تعريفة الركوب بمواقف شبرا الخيمة

07:07 م الأحد 02 يوليو 2017

محافظ القليوبية يتابع ضبط تعريفة الركوب بمواقف شبرا الخيمة

محمود عشماوي محافظ القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تفقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الأحد، موقف المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة وموقف مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة ضبط تعريفة الركوب بعد زيادة سعر الوقود، حيث قام بالاستماع إلى مشاكل السائقين والمواطنين، وذلك بحضور الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وطالب عشماوي، مدير مشروع المواقف، بعمل "بانرات" على المواقف مبين فيها التعريفة الجديدة، حتى يكون المواطن على عِلم بها، كما طلب أيضا بعمل "استيكر" على السيارة موضح فيه أيضًا خط السير وسعر الأجرة، بالإضافة إلى بحث مطالب السائقين والعمل على حلها.

وأمر عشماوي، بعمل مُصلى ودورات مياه وكولدير مياه لموقف سيارات مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة لخدمة السائقين.

وفي السياق ذاته، أعطى عشماوي تعليماته لمدير إدارة مرور القليوبية بمتابعة جميع مواقف السيارات، وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة على من يخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وحول شكاوى المواطنين، طلب عشماوي الإبلاغ عن أي سيارة تخالف الأجرة المحددة بكل موقف على أرقام التليفونات: 01115354422-01002782373-0122005500817.​

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