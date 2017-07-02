وزير الخارجية البحريني: على قطر الالتزام بتعهداتها

المنامة - (د ب أ):

شدد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، على أهمية التزام قطر بتعهداتها وبطلبات الدول المقاطعة لها.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا)، الأحد، أنه تم خلال الاتصال الهاتفي تبادل وجهات النظر والتباحث حول قطع العلاقات مع دولة قطر، والسبل الكفيلة للتوصل إلى نتيجة تضمن الأمن والسلام في المنطقة.

وقالت وكالة"بنا" إن الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة شدد خلال الاتصال الهافي على أهمية التزام دولة قطر بتعهداتها السابقة وبالمطالب التي قدمتها الدول المقاطعة لها، وذلك لتحقيق ما يصبو إليه الجميع من استقرار لدول وشعوب المنطقة، والقضاء على الإرهاب ومن يدعمه ويموله، والمضي قدمًا في عملية التنمية والتقدم.

كانت السعودية ومصر والبحرين والإمارات، التي قطعت علاقاتها مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب واتخاذ مواقف داعمة لإيران، قد تقدمت في الـ23من الشهر الماضي بسلسلة من الطلبات لتطبيع العلاقات مع الدوحة وأمهلتها عشرة أيام لقبولها بوصفها غير قابلة للتفاوض.

من جانبها، نفت قطر هذا الاتهامات ووصفت المطالب بأنها غير واقعية وتهدف للحد من سيادتها.