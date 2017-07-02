وزير التعليم العالي: نمتلك تعليم طبي متميز ولا تنقصنا سوى الدعاية

كتبت- نورا ممدوح:

أكد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن مصر تمتلك تعليم طبي متميز جدًا ولا يقل عن أي دولة من دول العالم.

وأضاف عبدالغفار، في الجلسة الثانية من مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنظمة وزارة الهجرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة: "أحب أن اطمئن المقيمين في الخارج بأننا في مصر نمتلك جميع الكوادر الفنية والطبية المتخصصة في مختلف المجالات".

وتابع عبدالغفار: "التعليم الطبي داخل الجامعات المصرية عال جدا ويتم عمل دورات تدريبية متخصصة مستمرة من خلال وزارة الصحة لرفع كفاءة خريجي كليات الطب من النواحى التدريبية والعلمية".

وأضاف: "لا ينقصنا سوى الدعاية وأن نطمئن المقيمين خارج مصر بهذه الحقيقة والبناء عليها مستقبلا".

وأكد أن الطبيب المصري يثبت كفاءته عندما يوضع في نظام متكامل يتم العمل من خلاله بصورة مؤسسية.