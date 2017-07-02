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الأوقاف تعلن عن قبول الحاصلات على الإعدادية للعمل بمعهد التمريض

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مصراوي Masrawy

الأوقاف تعلن عن قبول الحاصلات على الإعدادية للعمل بمعهد التمريض

06:56 م الأحد 02 يوليو 2017

الأوقاف تعلن عن قبول الحاصلات على الإعدادية للعمل بمعهد التمريض

ارشيفية

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن المعهد الفني للتمريض نظام الخمس سنوات بمستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف، عن قبول دفعة جديدة من الحاصلات على الإعدادية الراغبات المقيمات في القاهرة الكبرى في الالتحاق بالمعهد بمصروفات لعام 2017 - 2018 ، حيث يتم تدريبهن على أيدي أكبر الأساتذة والاستشاريين والأخصائيين بمستشفى الدعاة وبمستوى شديد التميز.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، أن شروط القبول بالمعهد طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة ويكون اختيار الأعداد المقبولة بنظام التنسيق للمجموع الأعلى فالأقل واجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية وألا يقل سن المتقدمة عن 15 عاما ولا يزيد عن 18 عاما في 1 / 10 /2017.

وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمعهد هي : طلب الالتحاق وقيمة كراسة القبول بمبلغ 500 جنيه وفيش وتشبيه لولي الأمر باسم المعهد الفني للتمريض وصورة من شهادة الإعدادية العامة حديثة وصورة من شهادة الميلاد كمبيوتر وشهادة حسن سير وسلوك بالدمغة وعدد 8 صور حديثية 4× 6 وصورة بطاقة ولي الأمر وإيصال كهرباء حديث.

وتقرر أن تقدم الأوراق المطلوبة بمقر المعهد بشارع قاسم أمين بجوار مسجد إبراهيم شرف الدين ونادي للبترول في حدائق القبة في موعد أقصاه (أسبوعان).

هذا المحتوى من

Asha

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