أخبار عاجلة

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

اليمين الفرنسي يطالب "فيون" بإعادة ما تبقى من أموال حملته الرئاسية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليمين الفرنسي يطالب "فيون" بإعادة ما تبقى من أموال حملته الرئاسية

06:37 م الأحد 02 يوليو 2017

فرنسوا فيون

باريس - (أ ف ب):

طالب حزب "الجمهوريون" اليميني الفرنسي، الأحد، مرشحه الخاسر في السباق الرئاسي فرنسوا فيون بأن يعيد لحزبه المصغر ثلاثة ملايين يورو لم يتم استخدامها خلال الحملة الرئاسية.

وأعلن كريستيان جاكوب، رئيس كتلة نواب الحزب لشبكة "بي إف إم تي في": "أعتقد أن المبالغ المتعلقة بالحملة الرئاسية وتلك التي تم جمعها خلال تصويت تمهيدي نظمه حزب الجمهوريون يجب أن تعود لهذا الحزب. أعتقد أن ذلك سيكون عملاً صائبًا".

وفيون الذي أضعفته فضيحة مدوية لوظائف وهمية استفاد منها أفراد من عائلته وأدت إلى توجيه التهمة إليه في قضية اختلاس أموال عامة، أٌقصي من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية بعدما كان المرشح الأقوى لخلافة الاشتراكي فرنسوا هولاند الذي تدهورت شعبيته.

وتم توجيه الاتهام لفيون في مارس باختلاس أموال عامة وسوء استخدام ممتلكات عامة.

وفي صندوق الحزب المصغر "القوة الجمهورية" الذي أسسه فيون في 2001، والذي يضم آلاف المنتسبين، أكثر من ثلاثة ملايين يورو.

وكانت الحملة الرئاسية لرئيس الوزراء السابق جمعت نحو عشرة ملايين يورو نتجت من التصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب والتي فاز فيها فيون، بالإضافة إلى تبرعات لمصلحة صندوق "القوة الجمهورية".

هذا المحتوى من

adbf579e1c.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ماكرون يتجه لاكتساح البرلمان في الانتخابات الفرنسية

    ماكرون يتجه لاكتساح البرلمان في الانتخابات الفرنسية

    أخبار
  • أول اجتماع للحكومة الفرنسية الجديدة وماكرون يحدد توجهات ولايته

    أول اجتماع للحكومة الفرنسية الجديدة وماكرون يحدد توجهات ولايته

    أخبار
  • ماكرون يعلن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة الأربعاء

    ماكرون يعلن تشكيلة الفرنسية الجديدة الأربعاء

    أخبار
  • هولاند يستعد لتسليم

    هولاند يستعد لتسليم "الإليزيه" لمستشاره السابق "ماكرون"

    أخبار

إعلان

5be460edba.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون