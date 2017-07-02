اليمين الفرنسي يطالب "فيون" بإعادة ما تبقى من أموال حملته الرئاسية

باريس - (أ ف ب):

طالب حزب "الجمهوريون" اليميني الفرنسي، الأحد، مرشحه الخاسر في السباق الرئاسي فرنسوا فيون بأن يعيد لحزبه المصغر ثلاثة ملايين يورو لم يتم استخدامها خلال الحملة الرئاسية.

وأعلن كريستيان جاكوب، رئيس كتلة نواب الحزب لشبكة "بي إف إم تي في": "أعتقد أن المبالغ المتعلقة بالحملة الرئاسية وتلك التي تم جمعها خلال تصويت تمهيدي نظمه حزب الجمهوريون يجب أن تعود لهذا الحزب. أعتقد أن ذلك سيكون عملاً صائبًا".

وفيون الذي أضعفته فضيحة مدوية لوظائف وهمية استفاد منها أفراد من عائلته وأدت إلى توجيه التهمة إليه في قضية اختلاس أموال عامة، أٌقصي من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية بعدما كان المرشح الأقوى لخلافة الاشتراكي فرنسوا هولاند الذي تدهورت شعبيته.

وتم توجيه الاتهام لفيون في مارس باختلاس أموال عامة وسوء استخدام ممتلكات عامة.

وفي صندوق الحزب المصغر "القوة الجمهورية" الذي أسسه فيون في 2001، والذي يضم آلاف المنتسبين، أكثر من ثلاثة ملايين يورو.

وكانت الحملة الرئاسية لرئيس الوزراء السابق جمعت نحو عشرة ملايين يورو نتجت من التصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب والتي فاز فيها فيون، بالإضافة إلى تبرعات لمصلحة صندوق "القوة الجمهورية".