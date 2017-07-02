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بعد إقالته.. كشف حساب «إيناسيو» مع الزمالك

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بعد إقالته.. كشف حساب «إيناسيو» مع الزمالك بعد إقالته.. كشف حساب «إيناسيو» مع الزمالك

التحرير

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أقال ، رئيس مجلس إدارة نادي ، البرتغالي أوجوستو إيناسيو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد تلقيه الهزيمة الثانية في مشواره الإفريقي، وتأزم الموقف حيث لا بديل عن الفوز أمام نادي أهلي طرابلس الليبي وإنتظار نتيجة مباراة اتحاد العاصمة وكابس يونايتد (تعرف على فرص الزمالك في الصعود إلى دور الـ8 بدوري الأبطال).

وتولى أوجوستو إيناسيو مهمة تدريب الفارس الأبيض أوائل شهر أبريل الماضي، وقاد الفريق طوال 94 يومًا.

ويستعرض لكم «التحرير» في التقرير التالي كشف حساب إيناسيو مع الزمالك:

لعب إيناسيو مع نادي الزماك 16 مباراة في جميع البطولات تمكن من الفوز في 8 مبارايات وتعادل في 4 مواجهات وخسر في 4 مثلهم.

الدوري العام

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تمكن إيناسيو من جمع 23 نقطة وفقد 10 نقاط في بطولة الدوري حيث فاز على كل من (طلائع الجيش، المصري البورسعيدي، المقاولون العرب، وادي دجلة، الداخلية، أسوان وبتروجيت) وتعادل أمام كل من (طنطا والإسماعيلي).

وخسر في مواجهتين أمام (إنبي ومصر للمقاصة).

دوري أبطال أفريقيا

وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا  قاد إيناسيو الزمالك في 5 مبارايات فاز في مباراة وحيدة وتعادل في 2 وخسر مثلهم.

وجمع إيناسيو مع الزمالك 5 نقاط وفقد 10 في 5 مباريات بالفوز على كابس يونايتد الزيمبابوي بهدفين دون رد، وتعادل في مبارتين أمام كل من أهلي طرابلس الليبي دون أهداف، واتحاد العاصمة الجزائري بهدف لكل فريق وفي مباراة العودة أمام اتحاد العاصمة تلقى الزمالك الهزيمة بهدفين نظيفين، قبل أن يخسر اليوم من فريق كابس يونايتد بنتيجة 3-1

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التحرير

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