فرص الزمالك في التأهل إلى دور الثمانية بدوري الأبطال

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تلقى فريق الزمالك الخسارة من نظيره كابس يونايتد الزيمبابوي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة، من المجموعة الثانية، من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذه الخسارة يتذيل الفريق الأبيض مجموعته ويتوقف رصيده عند النقطة الخامسة، جمعهما خلال 5 مباريات بالفوز على كابس يونايتد الزيمبابوي بهدفين دون رد، وتعادل في مبارتين أمام كل من أهلي طرابلس الليبي دون أهداف، واتحاد العاصمة الجزائري بهدف لكل فريق وفي مباراة العودة أمام اتحاد العاصمة تلقى الزمالك الهزيمة بهدفين نظيفين، قبل أن يخسر اليوم من فريق كابس يونايتد بنتيجة 3-1.

ومن المؤكد أن الفريق الأبيض في مباراته المتبقية أمام فريق أهلي طرابلس الليبي، سيواجه صعوبة كبيرة، حيث أنه لا بديل عن الفوز في هذه المباراة للإبقاء على أمل التأهل لدور الـ8 خاصة وأنه حتى في حالة تحقيق الفوز لن يحسم تأهله بيده، وسينتظر نتيجة المباراة الأخرى التي تجمع بين كابس يونايتد الزيمبابوي واتحاد العاصمة الجزائري.

و تستعرض لكم «التحرير» فرص الزمالك في الصعود إلى دور الثمانية من البطولة:

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في حالة فوز الزمالك على فريق أهلي طرابلس الليبي، يرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 8 نقاط، ويتساوى مع الفريق الليبي في عدد النقاط وينتظر نتيجة لقاء كابس يونايتد واتحاد العاصمة، ليحدد المتأهل من المجموعة، وفي حالة فوز اتحاد العاصمة يصبح اتحاد العاصمة في رصيده 11 نقطة، ويصعد كأول مجموعة ومعه الزمالك ثاني المجموعة برصيد 8 نقاط، بعد الاحتكام إلى المواجهات المباشرة. بينه وبين أهلي طرابلس بعد تجمد رصيد كابس يونايتد عند 6 نقاط.

ويتبقى للزمالك فرصة أخرى للصعود إلى دور الـ8 في حالة تحقيقه الفوز على أهلي طرابلس الليبي وتعادل كابس يونايتد واتحاد العاصمة حيث يصبح الزمالك في رصيده 8 نقاط ويحتل المركز الثاني خلف اتحاد العاصمة الجزائري الذي يصبح في رصيده 9 نقاط بينما يتجمد رصيد الفريق الليبي عند 8 نقاط في المركز الثالث ويقبع كابس يونايتد في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

وفي حالة فوز كابس يونايتد يصل رصيده إلى 9 نقاط ويتأهل كأول المجموعة، رفقة اتحاد العاصمة الذي سيتأهل هو الأخر باعتباره ثاني المجموعة برصيد 8 نقاط، وبالتالي يودع الزمالك وأهلي طرابلس البطولة.