رئيس الوزراء يؤكد على حرص الدولة تطوير صناعة الدواء

كتب محمد غايات:

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الأحد، اجتماعًا ضم وزير الصحة ونائبي وزيري التخطيط والزراعة، وممثلين عن سوق صناعة الدواء في مصر، وذلك للوقوف على أهم نتائج عمل اللجنة المكلفة بوضع خطة لتطوير صناعة الدواء محليًا.

واستعرض الاجتماع، الخطوط العريضة للاستراتيجية التي تم وضعها لتطوير منظومة صناعة الدواء في مصر.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، أن النهوض بمنظومة صناعة الدواء من أولوية لدى الدولة لتلبية الاحتياجات المحلية في ضوء ارتفاع أسعار الدواء عالمياً، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على رعاية مجالات البحث العلمي في قطاع صناعة الدواء، والتوسع في انتاجه محلياً بجودة عالية تراعي المعايير العالمية.

واستعرض الاجتماع، الجهود التي تمت في إطار تطوير أداء شركات الدواء التي تعد الدولة شريكاً فيها، من خلال تفعيل دور مجالس إداراتها لتحقيق نتائج أفضل، حيث أطلعت اللجنة رئيس الوزراء على ما أدت إليه هذه الجهود من تمكين إحدى شركات الدواء المحلية من دخول السوق الأفريقية لإقامة مصنع للدواء قريباً، بما يتيح فرصة أكبر لتسويق الدواء المصري ويزيد فرص منافسته عالمياً.

وتناول الاجتماع سبل تعظيم التصنيع المحلي للمواد الخام وبخاصة المادة الفاعلة للدواء من خلال نقل التكنولوجيا المتطورة.