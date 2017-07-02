مصادر: قائمة الركاب تُعرض على السلطات الأمريكية قبل الإقلاع منذ 11 سبتمبر

كتب - طه عبيد:

قالت مصادر أمنية مسئولة بمطار القاهرة الدولي، إن قائمة الركاب والطاقم تُعرض على السلطات الأمريكية قبل إقلاع رحلة مصر للطيران من القاهرة إلى نيويورك، بصرف النظر عن قرار السلطات الأمريكية بتنفيذ قرار الرئيس دونالد ترامب بحظر سفر مواطني 6 دول إلى الولايات المتحدة، مع السماح بسفر مواطني هذه الدول والذين سبق لهم الحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه وفقًا للتعليمات الأمريكية عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، تقوم شركات الطيران بإرسال قوائم الركاب وطاقم الطائرة في كل رحلة للسلطات الأمريكية لإدراة حماية الحدود والجوازات والجمارك، متضمنة بيانات الراكب، على أن تتلقى شركات الطيران ردًا قبل الموعد المحدد لأقلاع الطائرة، بقبول جميع الركاب أو رفض أي راكب دون إبداء أسباب.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يحدث مع العديد من الجنسيات، وليس رعايا الدول التي حددها "ترامب" فقط.

وكانت المحكمة العليا للولايات المتحدة قضت، الاثنين الماضى، بضرورة التزام الراغبين من مواطنى 6 دول هى: ليبيا، السودان، سوريا، اليمن، الصومال، وإيران، في السفر إلى الولايات المتحدة، بتقديم وثيقة قانونية تثبت "عدم نيتهم للخداع" أو أن لديهم أقارب فى الولايات المتحدة، ضمن شروط الموافقة على سفرهم للبلاد، وحكمت المحكمة لصالح القانون الذى اقترحه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشأن حظر سفر مواطنى الدول السابقة، على أن يطبق جزء من القانون المقترح إلى حين النظر فيه فى الخريف، ما يبطل أحكام المحكمة الابتدائية، حيث وافق القضاء على النظر في القانون المقترح من أجل سماع الحجج القانونية في القضية في الخريف.​