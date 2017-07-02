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«البيئة»: «موسم التزاوج» سبب ظهور قناديل البحر على شواطئ مصر

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«البيئة»: «موسم التزاوج» سبب ظهور قناديل البحر على شواطئ مصر «البيئة»: «موسم التزاوج» سبب ظهور قناديل البحر على شواطئ مصر

التحرير

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قال مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي، الدكتور مصطفى فودة،  إن بعض الدول تطهو قناديل البحر كنوع من الأطعمة البحرية، مؤكدًا أن أنواع القناديل الموجودة في غير سامة على الإطلاق، والسام منها في إستراليا وأمريكا الجنوبية.

وأضاف فودة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث المساء»، المذاع  قناة «أم بي سي مصر»، أن البعض هولوا من فكرة التعامل مع قناديل البحر، وبعض ما قيل عنها غير صحيح، موضحًا أن ظهور أعداد كبيرة من القناديل على الشواطئ المصرية وخاصة البحر المتوسط يعود إلى موسم التزاوج، وإرتفاع درجة الحرارة.

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ودعا فودة المواطنين إلى عدم النزول في مياه البحر أثناء تواجد أعداد كبيرة من القناديل، لافتًا إلى أن الوزارة ستعمل على حل هذه المشكلة خلال فترة زمنية قصيرة.

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التحرير

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