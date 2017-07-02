فيديو| «الصيادلة»: «راجعوا صلاحية الأدوية بعد فتحها»

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حذر الدكتور عصام عبد الحميد، رئيس لجنة تطوير المهنة بنقابة الصيادلة، من بعض المواد الدوائية عند انتهاء صلاحيتها، مؤكدا أنها تتحول المواد الفعالة بها لمواد ضارة بالجسم مثل الجلسرين وبعض الكريمات.

أضاف عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، مع برنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور": "كل دواء له مدة صلاحية من تاريخ فتح العبوة، مثل المضاد الحيوي الشراب 14 يوما، بشرط مراجعة درجة حرارة المكان الموجود فيه الدواء".

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وتابع: "ممكن نتصل بأي صيدلية أو نسأل دكتور قبل استخدام أي دواء، لأن مصر تعاني من أزمة الأدوية منتهية الصلاحية الفترة الأخيرة".