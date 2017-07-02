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فيديو| خبير اقتصادي: «محدوي الدخل يعانون.. والمسكنات مش كفاية»

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فيديو| خبير اقتصادي: «محدوي الدخل يعانون.. والمسكنات مش كفاية» فيديو| خبير اقتصادي: «محدوي الدخل يعانون.. والمسكنات مش كفاية»

التحرير

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قال الدكتور علي عبد الرؤوف، أستاذ الاقتصاد، إن ليس لديها قاعدة بيانات لمعرفة من يستحق الدعم ومن لا يستحق.

وأضاف عبد الرؤوف، خلال لقائه، اليوم الأحد، ببرنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور": "لن يشعر المواطن المصري بأي إصلاح اقتصادي طالما يعاني من ارتفاع شديد في الأسعار"، مؤكدا أن مسكنات الحكومة لم تعد كافية لمساعدة المواطن لتخطي أزمة ارتفاع الأسعار.

وتابع: "الإصلاح الاقتصادي عليه تكلفة، ومشكلة في أن محدودي الدخل هم من يتحملون العبء الأكبر نتيجة سرعة وتيرة الإصلاح الاقتصادي".

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وذكر: "مصر تفتقد الرقابة الإدارية فزيادة الأسعار تقع على المواطن بشكل أكبر مما تحدده الحكومة"، مشيرًا إلى أن الطبيعي وجود رقابة قبل الإصلاحات الاقتصادية، حتى لا يتحمل نتيجة الإصلاح جيل واحد فقط ويقع المواطن بجشع التجار".

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التحرير

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