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فيديو| رئيس الوزراء: الحكومة تضع الفقراء ومحدودي الدخل أمام عينها

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فيديو| رئيس الوزراء: الحكومة تضع الفقراء ومحدودي الدخل أمام عينها فيديو| رئيس الوزراء: الحكومة تضع الفقراء ومحدودي الدخل أمام عينها

التحرير

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أكد رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، أن الشعب المصري يتفهم الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها في الفترة الأخيرة، موضحا أن هذه الخطوات قامت على أسس جادة ومدروسة.

وأضاف إسماعيل، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، اليوم الأحد: " تضع أمام عينها الفئات الأكثر احتياجا والفقراء ومحدودي الدخل، وأن يكون تأثير برامج الإصلاح عليهم محدودا".

وتابع: "نهتم بالمرأة المعيلة فهي في مقدمة الفئات الأولى بالرعاية، وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وذلك من خلال تنفيذ عدة برامج تمكنها من المشاركة الكاملة في صياغة مستقبل مصر".

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وأشار إلى أنه لولا مشاركة المرأة المصرية فى جميع جوانب الحياة لن نشهد أي تقدم بكافة المجالات على جميع المستويات، مؤكدا أن الحكومة تهتم بتنشيط السياحة وزيادة فرص العمل والقضاء على البطالة، وتطوير الخدمات الصحية".

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التحرير

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