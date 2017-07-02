الإعلان عن حركة رؤساء «الاستئناف» يؤجل تشكيل «الأعلى للقضاء»

التحرير

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أكدت مصادر قضائية، اليوم الأحد، أن تأخر إعلان أسماء التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى سببه عدم الإعلان عن حركة رؤساء محاكم الاستئناف حتى الآن، وتوقعت المصادر صدورها نهاية الأسبوع الجارى ويعقبها إعلان التشكيل الكامل لمجلس القضاء الأعلى.

وأوضحت المصادر فى تصريح خاص لـ "التحرير" أن المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض، هو الرئيس الجديد للمجلس خلفا للمستشار مصطفى شفيق، كما أن النائب العام المستشار نبيل صادق مستمر فى عضوية المجلس، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على أسماء رؤساء محاكم استئناف القاهرة، وطنطا، والإسكندرية، لضمهم لعضوية المجلس، كما لم يتحدد حتى الآن أسماء نائبي رئيس محكمة النقض، المقرر أن يتم ضمهما لعضوية مجلس القضاء الأعلى.

وأوضحت المصادر أنه وفقا للأقدمية، فإن المستشار أنس عمارة والمستشار إبراهيم الهنيدى هما النائبان الاول والثانى لرئيس المحكمة وعضوى المجلس عن محكمة النقض ولكن حتى الان لم يصدر قرار رسمى بذلك.

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وتوافد لليوم الثانى العشرات من القيادات القضائية، على مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى لتهنئة المستشار مجدى أبو العلا برئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

واستقبل المستشار أبو العلا بمكتبه بدار القضاء العالي النائب العام المستشار نبيل صادق، وعددا كبيرا من المهنئين من أعضاء محكمة النقض وأعضاء نادي القضاة، وأعضاء محكمة الاستئناف، وقائد قوات تأمين دار القضاء العالي، العميد حسن عبدالغفار، الذين حرصوا على تهنئته بتولي منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر ثلاثة قرارات جمهورية بتعيين كل من: المستشار مجدى محمود طه أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار رشيدة محمد فتح الله رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار حسين عبده حمزة رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، ونشرت الجريدة الرسمية قرارات الرئيس باختيارهم فى عددها الخميس الماضى .