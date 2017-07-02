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فيديو| «الهجرة»: المرأة المصرية بالخارج أول من يشارك بالانتخابات

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فيديو| «الهجرة»: المرأة المصرية بالخارج أول من يشارك بالانتخابات فيديو| «الهجرة»: المرأة المصرية بالخارج أول من يشارك بالانتخابات

التحرير

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وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، التحية والتقدير للمرأة المصرية، مؤكدة أن المرأة المصرية في الخارج دورها لا يستهان به، وهي أول واحدة تقف على باب القنصلية والسفارة للمشاركة في الانتخابات.

وأضافت نبيلة، خلال كلمتها بمؤتمر " تستطيع بالتاء المربوطة": "جاء دور المرأة لتكون ضمن ملفات الوزارة لتكريمها خاصة بعد إعلان الرئيس أن عام 2017 هو عام المرأة المصرية".

وتابعت: "بعدما أصبحت وزيرة وفي أول زيارة لدولة الإمارات التقيت ببنت صغيره لا تتعدى 8 سنوات، وسلمتني ورقة مرسوم عليها سيدة ترتدي العلم المصري وكاتبة على الصورة "بحبك يا مصر"، لازم نوجه التحيه للسيدة المصرية التي استطاعت تربية هذه الفتاة الصغيرة على حب مصر".

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واستكملت:"نحاول من خلال حملة "التاء المربوطة" العمل بمحبة ووطنية لإظهار صورة السيدات المصريات وإثبات أن السيدات يعملن سويا بحب ووطنية لافتتاح هذا المؤتمر".

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التحرير

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