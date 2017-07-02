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مقتل شخصين جراء تحطم مروحية بحث وإنقاذ في إندونيسيا

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مصراوي Masrawy

مقتل شخصين جراء تحطم مروحية بحث وإنقاذ في إندونيسيا

05:38 م الأحد 02 يوليو 2017

مقتل شخصين جراء تحطم مروحية بحث وإنقاذ في إندونيسيا

تحطم مروحية - ارشيفية

جاكرتا - (د ب أ):

لقي شخصان على الأقل عندما تحطمت مروحية بحث وإنقاذ، كانت تحمل طاقما مكونا من أربعة اشخاص وأربعة آخرين من رجال الإنقاذ في مقاطعة جاوة الوسطى الإندونيسية، اليوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المروحية كانت قد أرسلت للمساعدة في إجلاء سائحين كانوا يزورون فوهة بركان في ديينج بلاتو، عندما ثار البركان في وقت سابق من اليوم، مما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص.

ونقل موقع "كومباس.كوم" عن أدهي كاريونو، وهو مدير في وزارة الشؤون الاجتماعية، أنه تم إرسال عمال الإنقاذ إلى موقع التحطم في تلال جونج باتاك بمنطقة تيمانجونج.

وأضاف: "إنهم في طريقهم مع رجال الشرطة والجيش وكذلك سكان محليين من أجل إجلاء من كانوا على متن المروحية. وحتى هذه اللحظة علمنا أن شخصين قتلا وتضررت المروحية بشدة".

وصرح سوتوبو بورو نوجروهو، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للتخفيف من الكوارث، إن السياح أصيبوا جراء انطلاق الأبخرة من فوهة بركان سيليري كارتر في دينج بلاتو بالقرب من منطقة ونوسوبو في جاوة الوسطى.

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