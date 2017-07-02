بالصور.. محافظ الفيوم يكرّم أوائل التعليم الفني و"الابتدائية"

بالصور.. تفاصيل مناورة تدشين الجزء الأول من كوبري "نمرة ٦" العائم

الفيوم - حسين فتحى:

كرّم الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، بحضور الدكتور عادل عبد المنعم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم الأحد، أبناء المحافظة أوائل التعليم الفني والشهادة الابتدائية على مستوى الجمهورية.

وجاءت أسماء طلاب التعليم الفني المكرمين كالتالي: "سمر خالد زكريا أول الجمهورية على شعبة السياحة الفندقية المتقدمة نظام (٥ سنوات)، مروة محمود أحمد صالح أول الجمهورية فى نظام التعليم المزدوج (مبارك كول) تخصص ملابس"

وكرّم المحافظ أوائل الشهادة الابتدائية على مستوى المحافظة والحاصلين على الدرجات النهائية بمجموع تراكمي 300/ 300 درجة، ومنحهم شهادات تقدير.

ومنح محافظ الفيوم شهادة تقدير للدكتور عادل عبدالمنعم وكيل وزارة التربية والتعليم للجهد المتميز في العمل، وكذلك المهندس محمد إسماعيل مدير عام التعليم الفني للجهد المتميز فى العمل.

وقرر المحافظة صرف 1000 جنيه لأوائل التعليم الفني، و300 جنيه لأوائل الابتدائية .