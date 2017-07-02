أخبار عاجلة

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. تفاصيل مناورة تدشين الجزء الأول من كوبري "نمرة ٦" العائم في الإسماعيلية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. تفاصيل مناورة تدشين الجزء الأول من كوبري "نمرة ٦" العائم في الإسماعيلية

06:02 م الأحد 02 يوليو 2017

  • عرض 7 صورة

    00ea308553.jpg

  • عرض 7 صورة

    8058f60f37.jpg

  • عرض 7 صورة

    9601ea05c5.jpg

  • عرض 7 صورة

    0e6cfb5e70.jpg

  • عرض 7 صورة

    e4fc8746f7.jpg

  • عرض 7 صورة

    6d4f588b11.jpg

  • عرض 7 صورة

    5b6b7e507f.jpg

إعادة الألبوم

بالصور- محافظ أسوان يتفقد مواقف سيارات.. ويوجه بالرقابة على محلات

الألبوم التالى

بالصور- محافظ أسوان يتفقد مواقف سيارات.. ويوجه بالرقابة على محلات

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

كشفت مصادر مطلعة بترسانة بورسعيد البحرية، اليوم الأحد، تفاصيل مناورة تدشين الجزء الأول من كوبري "نمرة 6" العائم بقناة السويس في الإسماعيلية.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها، في تصريحات لـ"مصراوي"، إنهم استخدموا الرافعتين إنقاذ "1، 2" في عملية التدشين، بتحميل 260 طن على الرافعة "إنقاذ 2"، وجرى تحميل الرافعة "إنقاذ 1" 200 طن، ووضع قسم التصميم النظام الأمثل لتحميل الروافع البحرية، بوجود 2 بنتون عرض الواحد 8 متر بين الرافعتين.

وكانت ترسانة بورسعيد البحرية، اليوم الأحد، قد نجحت في تدشين أول أجزاء كوبري "نمرة ٦" العائم، المقرر تثبيته في الإسماعيلية بمنطقة "نمرة ٦" على الضفة الغربية للقناة.

يشار إلى تصميم الجزء الغربي من الكوبري من ٣ أجزاء، واشتراك الرافعتين إنقاذ "١، ٢" حمولة ١٠٠٠ طن في عملية التدشين، إذ بلغ طول "البنتون" ٨٥ مترًا، وعرضه ١٥ مترًا، وسيجري سحبه من رصيف الشركة البورسعيدية إلى ترسانة بورسعيد خلال الساعات المقبلة، لاستكمال أعمال الدهانات الداخلية وأعمال التشطيبات الخارجية والنهائية.

ومن المنتظر خلال الأسبوع الجاري، تدشين الجزء الثاني من الكوبري الذي أنشأته شركة الإنشاءات البحرية، كما تشرف ترسانة بورسعيد، ممثلة في أقسام بناء السفن والجودة وورشة البويات، على أعمال البناء والدهانات واستلام الأعمال طبقا لنظام الجودة المتبع في الترسانة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. بدء صرف السلع التموينية للمواطنين بالزيادة الجديدة في الإسماعيلية

    بالصور.. بدء صرف السلع التموينية للمواطنين بالزيادة الجديدة في الإسماعيلية

    أخبار
  • تداول 21 سفينه في موانئ بورسعيد

    تداول 21 سفينه في موانئ بورسعيد

    أخبار
  • أسيوط تحتفل بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو

    أسيوط تحتفل بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو

    أخبار

  • "مصراوي" ينشر التعريفة الجديدة للمواصلات وأسطوانات البوتاجاز بالإسماعيلية

    أخبار

إعلان

6e6c43320a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ