بالصور.. تفاصيل مناورة تدشين الجزء الأول من كوبري "نمرة ٦" العائم في الإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

كشفت مصادر مطلعة بترسانة بورسعيد البحرية، اليوم الأحد، تفاصيل مناورة تدشين الجزء الأول من كوبري "نمرة 6" العائم بقناة السويس في الإسماعيلية.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها، في تصريحات لـ"مصراوي"، إنهم استخدموا الرافعتين إنقاذ "1، 2" في عملية التدشين، بتحميل 260 طن على الرافعة "إنقاذ 2"، وجرى تحميل الرافعة "إنقاذ 1" 200 طن، ووضع قسم التصميم النظام الأمثل لتحميل الروافع البحرية، بوجود 2 بنتون عرض الواحد 8 متر بين الرافعتين.

وكانت ترسانة بورسعيد البحرية، اليوم الأحد، قد نجحت في تدشين أول أجزاء كوبري "نمرة ٦" العائم، المقرر تثبيته في الإسماعيلية بمنطقة "نمرة ٦" على الضفة الغربية للقناة.

يشار إلى تصميم الجزء الغربي من الكوبري من ٣ أجزاء، واشتراك الرافعتين إنقاذ "١، ٢" حمولة ١٠٠٠ طن في عملية التدشين، إذ بلغ طول "البنتون" ٨٥ مترًا، وعرضه ١٥ مترًا، وسيجري سحبه من رصيف الشركة البورسعيدية إلى ترسانة بورسعيد خلال الساعات المقبلة، لاستكمال أعمال الدهانات الداخلية وأعمال التشطيبات الخارجية والنهائية.

ومن المنتظر خلال الأسبوع الجاري، تدشين الجزء الثاني من الكوبري الذي أنشأته شركة الإنشاءات البحرية، كما تشرف ترسانة بورسعيد، ممثلة في أقسام بناء السفن والجودة وورشة البويات، على أعمال البناء والدهانات واستلام الأعمال طبقا لنظام الجودة المتبع في الترسانة.