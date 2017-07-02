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مرتضى منصور يُبلع بعثة الزمالك بإقالة «إيناسيو»

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مرتضى منصور يُبلع بعثة الزمالك بإقالة «إيناسيو» مرتضى منصور يُبلع بعثة الزمالك بإقالة «إيناسيو»

التحرير

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أبلغ ، رئيس نادي ، هاني زادة، رئيس بعثة الفريق فى زيمبابوي وعضو مجلس إدارة النادي، بإقالة البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق، بعد الهزيمة من كابس يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

جاءت تلك الإقالة بعد أن تعقدت الأمور بالنسبة لنادي الزمالك في مشواره بدوري أبطال أفريقيا.

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وبهزيمة الزمالك من بطل زيمبابوي احتل كابس يونايتد المركز الثالث برصيد 6 نقاط، خلف اتحاد العاصمة الجزائري المتصدر برصيد 8 نقاط، وأهلي طرابلس صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بينما يتذيل الزمالك ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط.

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التحرير

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