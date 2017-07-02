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اليابان تهزم مالي بصعوبة في كأس العالم لكرة السلة للشباب

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اليابان تهزم مالي بصعوبة في كأس العالم لكرة السلة للشباب اليابان تهزم مالي بصعوبة في كأس العالم لكرة السلة للشباب

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حقق الياباني فوزًا صعبًا على منتخب مالي ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بمنافسات دور المجموعات ببطولة العالم تحت 19 عامًا المقامة بمصر حتى 9 يوليو الجاري.

تغلب منتخب اليابان على منتخب مالي بنتيجة 76-73 في مباراة مثيرة انتهت فتراتها الأربع بنتيجة (12-16، 19-16، 25-21، 20-20).

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رفع المنتخب الياباني رصيده إلى 3 نقاط في الصدارة مؤقتًا بينما تذيل منتخب مالي الترتيب برصيد نقطتين من هزيمتين، ويواجه بعد قليل منتخب كندا منتخب إسبانيا في المباراة الأقوى بالمجموعة.

يذكر أن منتخب يواجه منتخب ليتوانيا في ختام الجولة الثانية في الثامنة والنصف من مساء اليوم على صالة 1 بستاد القاهرة وكان الفراعنة حققوا الفوز في الافتتاح بنتيجة 67-65.

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