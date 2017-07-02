كابس يونايتد يتمسك بـ«الأمل» ويقسو على الزمالك بثلاثية في دوري الأبطال

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فاز فريق كابس يونايتد الزيمبابوي على نظيره الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب هراري، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل عبر هدف في الدقيقة 31، أحرزه رونالد بتومبيدزاي، ثم عادل ستانلي النتيجة للزمالك في الدقيقة 44، وأحرز عباس أميدو الهادف الثاني لكابس في الدقيقة 75 من عمر المباراة، ولم يكتف كابس حتى الدقيقة الأخيرة بل وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع تمكن «أميدو» مجددًا ليطلق رصاصة الرحمة والهدف الثالث.

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وبهذه النتيجة يصبح كابس يونايتد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، خلف اتحاد العاصمة الجزائري المتصدر برصيد 8 نقاط، وأهلي طرابلس صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بينما يتذيل الزمالك ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط.