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الأرجنتين تفوز على كوريا الجنوبية في كأس العالم لكرة السلة للشباب

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الأرجنتين تفوز على كوريا الجنوبية في كأس العالم لكرة السلة للشباب الأرجنتين تفوز على كوريا الجنوبية في كأس العالم لكرة السلة للشباب

التحرير

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حقق منتخب الأرجنتين الفوز الأول ببطولة العالم تحت 19 عاماً لكرة السلة بعد الفوز على منتخب كوريا الجنوبية ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة المقامة بمصر حتى 9 يوليو الجاري.

سيطر منتخب الأرجنتين على اللقاء منذ البداية حيث أنهاه لصالحه بنتيجة 100-76 بعد أن حسم الفترات الأربع بنتيجة (29-20، 22-14، 21-19، 28-23).

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ارتفع رصيد منتخب الأرجنتين إلى 3 نقاط في الصدارة مؤقتًا قبل مباراة فرنسا ونيوزلندا بعد قليل ويمتلك كل منهما نقطتان، بينما يتذيل منتخب كوريا الجنوبية الترتيب برصيد نقطتين من هزيمتين.

يذكر أن المصري يلاقي منتخب ليتوانيا في الثامنة والنصف من مساء اليوم وكان أبناء الفراعنة قد تغلبوا على بورتوريكو في المباراة الإفتتاحية بنتيجة 67-65

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التحرير

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