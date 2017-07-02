بسبب زيادة المنتجات البترولية.. إرتفاع جنوني لأسعار السيراميك والأسمنت فى جميع الأسواق

قرر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، يوم الخميس الماضي، رفع أسعار المنتجات البترولية، الأمر الذي أثار غضب القطاع الأكبر من المواطنين، نظراً لما يعقب مثل هذه القرارات من آثار سلبية، كارتفاع أسعار السلع وجميع إحتياجات المواطنين الأساسية.
رصدنا في هذا التقرير مدى تأثر مواد البناء بقرار الحكومة، وكان كالآتي:
– طن الأسمنت من 720 جنيه إلى 820 جنيه
– شكارة الأسمنت الأبيض من 90 جنيه إلى 105 جنيه
– شكارة الجبس: 25 جنيهاً
أسعار السيراميك
ارتفع سعر متر سيراميكا كليوباترا بنسبة 100%
|سعر متر سيراميكا كليوباترا قبل الزيادة
|بعد الزيادة بالجنيه
|الفرز الأول
|87.5
|175
|الفرز الثاني
|75
|150
|الفرز الثالث
|35
|70
سيراميكا الفراعنة كانت زيادته 20 جنيه على كل نوع
|سعر المتر قبل الزيادة
|السعر بعد الزيادة بالجنيه
|الفرز الأول
|60
|80
|الفرز الثاني
|40
|60
سيراميكا أراسمكو
|سعر المتر قبل الزيادة
|السعر بعد الزيادة بالجنيه
|الفرز الأول
|55
|65
|الفرز الثاني
|52
|62
|الفرز الثالث
|33
|43
المصدر : مصرفايفإعلان - Ads إعلان - Ads