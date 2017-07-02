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بسبب زيادة المنتجات البترولية.. إرتفاع جنوني لأسعار السيراميك والأسمنت فى جميع الأسواق

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بسبب زيادة المنتجات البترولية.. إرتفاع جنوني لأسعار السيراميك والأسمنت فى جميع الأسواق بسبب زيادة المنتجات البترولية.. إرتفاع جنوني لأسعار السيراميك والأسمنت فى جميع الأسواق

قرر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، يوم الخميس الماضي، رفع المنتجات البترولية، الأمر الذي أثار غضب القطاع الأكبر من المواطنين، نظراً لما يعقب مثل هذه القرارات من آثار سلبية، كارتفاع أسعار السلع وجميع إحتياجات المواطنين الأساسية.

رصدنا في هذا التقرير مدى تأثر مواد البناء بقرار ، وكان كالآتي:

 

– طن الأسمنت من 720 جنيه إلى 820 جنيه

– شكارة الأسمنت الأبيض من 90 جنيه إلى 105 جنيه

– شكارة الجبس: 25 جنيهاً

أسعار السيراميك

ارتفع سعر متر سيراميكا كليوباترا بنسبة 100%

  سعر متر سيراميكا كليوباترا قبل الزيادة بعد الزيادة بالجنيه
الفرز الأول 87.5 175
الفرز الثاني 75 150
الفرز الثالث 35 70

سيراميكا الفراعنة كانت زيادته 20 جنيه على كل نوع

  سعر المتر قبل الزيادة السعر بعد الزيادة بالجنيه
الفرز الأول 60 80
الفرز الثاني 40 60

سيراميكا أراسمكو

  سعر المتر قبل الزيادة السعر بعد الزيادة بالجنيه
الفرز الأول 55 65
الفرز الثاني 52 62
الفرز الثالث 33 43

 

 

المصدر : مصرفايف

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