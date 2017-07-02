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إيمان العاصي تفاجئ جمهورها على «إنستجرام»

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إيمان العاصي تفاجئ جمهورها على «إنستجرام» إيمان العاصي تفاجئ جمهورها على «إنستجرام»

أصبحت المنتجعات السياحية والرحلات خارج الاتجاه العام أمام الفنانات، حيث تفضلن بعد الانتهاء من تصوير أعمالهن الدرامية والسينمائية على حد سواء استغلال الأجازة في التنفيس عن أنفسهم من ضغوط العمل.

وعلى طريقة الفنانة غادة عبدالرازق، قامت الفنانة إيمان العاصي بنشر عدة صور على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير «إنستجرام» من إجازتها بعد انتهاء شهر رمضان.

 

 

وظهرت إيمان العاصي في إحدى الصور تحمل ابنتها في مكان كثيف الأشجار يبدو أنه خارج مصر، فيما ظهرت في صورة أخرى على شاطئ البحر.

وقد ربط جمهورها بمقطع الفيديو الذي نشرته الفنانة غادة عبدالرازق على حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام» للجزيرة التي استأجرتها لتمضية أجازتها بعد انتهاء مسلسل «أرض جو».

 

ويُذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق تعرضت لانتقادات لاذعة بعد ازمة «فضيحة إنستجرام»، حيث قامت ببث ظهر من خلاله أجزاء حساسة من جسدها.

 

 

المصدر : مباشر 24

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