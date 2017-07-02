أخبار عاجلة

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

الأمن العام يضبط 81 قضية مخدرات وتشكيلين عصابيين خلال 24 ساعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأمن العام يضبط 81 قضية مخدرات وتشكيلين عصابيين خلال 24 ساعة

05:34 م الأحد 02 يوليو 2017

الأمن العام يضبط 81 قضية مخدرات وتشكيلين عصابيين خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملاته التفتيشية الموسعة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.

واستهدفت الحملات - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبد الباري، مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، على مدار 24 ساعة - التصدي لأعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية؛ وذلك لإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأسفرت جهود الحملات في مجال مكافحة الإتجار بالمخدرات، عن ضبط 81 قضية، وفي مجال السجناء الهاربين من السجون العمومية عن ضبط 3 مراقبين هاربين، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة أحكام قضائية، عن ضبط 26 متهما.

كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط تشكيلين عصابيين ضما 5 متهمين ارتكبوا واقعتي سرقة، و3 متهمين لارتكابهم أعمال بلطجة وسرقة بالإكراه..وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات التي باشرت التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تنفيذ 28 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

    تنفيذ 28 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

    أخبار
  • بالصور .. الداخلية:

    بالصور .. الداخلية: "فرقة الساحر" وراء العلامات الغامضة على منازل

    أخبار
  • مباحث القاهرة تضبط عاطلا تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه

    مباحث القاهرة تضبط عاطلا تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه

    أخبار
  • الداخلية: احباط مخطط إخواني لإثارة الأزمات بعد ارتفاع أسعار الوقود بالدقهلية

    الداخلية: احباط مخطط إخواني لإثارة الأزمات بعد ارتفاع الوقود

    أخبار

إعلان

598a039c29.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام