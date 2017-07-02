الأمن العام يضبط 81 قضية مخدرات وتشكيلين عصابيين خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملاته التفتيشية الموسعة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.

واستهدفت الحملات - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبد الباري، مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، على مدار 24 ساعة - التصدي لأعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية؛ وذلك لإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأسفرت جهود الحملات في مجال مكافحة الإتجار بالمخدرات، عن ضبط 81 قضية، وفي مجال السجناء الهاربين من السجون العمومية عن ضبط 3 مراقبين هاربين، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة أحكام قضائية، عن ضبط 26 متهما.

كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط تشكيلين عصابيين ضما 5 متهمين ارتكبوا واقعتي سرقة، و3 متهمين لارتكابهم أعمال بلطجة وسرقة بالإكراه..وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات التي باشرت التحقيقات.