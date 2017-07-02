"قيم البرلمان" توصي بحرمان "طنطاوي" من دور انعقاد كامل بسبب واقعة "الميكروفون"

كتب- أحمد علي:

أوصت لجنة القيم بمجلس النواب، الأحد، بحرمان النائب أحمد طنطاوي عضو تكتل "25-30" من حضور دور انعقاد برلماني (المحددة بـ9 أشهر) على تطبق ذلك بداية من دور الانعقاد المقبل (الثالث من عمر مجلس النواب).

قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة القيم، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة اتخذت قرارها بعد الاستماع إلى النائب في الوقائع التي نسبت إليه في ضوء ما ورد بتقرير هيئة مكتب مجلس النواب المُحال إلى لجنة القيم.

وواجه "طنطاوي"، اتهامات بمخالفة اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتقاليد البرلمانية والإخلال بواجبات العضوية.

واستمعت اللجنة إلى أقوال "طنطاوي" فيما نُسب إليه من إلقاءه الميكروفون على الأرض خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وحضر الاجتماع عدد من أعضاء تكتل "25-30" ممن ممن جلسوا مع النائب أحمد الطنطاوي قبل دخوله إلي لجنة القيم بمجلس النواب.

يذكر أن مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، قرر يوم 19 يونيو الماضي، إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى لجنة القيم التحقيق معه في التجاوزات والاتهامات المنسوبة إليه.

وقال مكتب مجلس النواب في بيان له : "انتهى مكتب المجلس يوم الأحد 18/6/2017 فى ضوء عدم امتثال النائب أحمد طنطاوى بالحضور أمام مكتب المجلس رغم إخطاره بالحضور مرتين، إلى إحالته إلى لجنة القيم لسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والأسطوانات المدمجة المرفقة بها، وبالمذكرة الواردة إلى المجلس من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، لما وجهه إليه النائب أثناء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يوم الثلاثاء 13/6/2017" .