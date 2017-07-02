رئيس الوزراء يوجه بتسهيل الإجراءات الجمركية للمستلزمات الطبية

كتب - محمد غايات:

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الأحد، لمناقشة عمل لجنة الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، وكل من وزراء الإنتاج الحربي، والصحة، والسياحة، والتعليم العالي، واللواء رئيس اللجنة، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، في إطار مساعى الحكومة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار مناسبة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير حول نشاط اللجنة والتي بدأت عملها منذ عام 2015، في تلبية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لكافة المستشفيات التابعة للجهات الحكومية، وذلك بداية من تلقي الطلبات ووضع المواصفات الخاصة بها، وتجميعها في قوائم محددة تمهيدًا للتفاوض مع الشركات العالمية الموردة لتلك الاحتياجات والحصول على أفضل الأسعار والشروط، مع اتخاذ إجراءات الممارسات المالية والترسية الخاصة بها، وقد تناول الاجتماع نتائج عمل اللجنة خلال عامي 2015، 2016 واستعراض ما حققته من تخفيضات كبيرة في الأسعار، فضلًا عن شروط أفضل للتعاقد والتي من بينها زيادة عدد سنوات الضمان، وهو ما يحقق وفورات ضخمة وفوائد متنوعة تعود في النهاية بالنفع على المواطن المصري.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، تم خلال الاجتماع استعراض عدد من التحديات التي تواجه إتمام عمليات الشراء الموحد للأجهزة والمستلزمات الطبية، ومنها عدم وجود إحصائيات دقيقة ومحدثة لاحتياجات ومعدلات الاستهلاك لدى بعض القطاعات وعدم تسجيل بعض المنتجات، فضلًا عن إجراءات الفحص والإفراج في الجمارك.

ووجه رئيس الوزراء باتخاذ بعض الإجراءات الفورية لحل المشكلات التي تعوق عمل اللجنة، مؤكدًا على ضرورة قيام كافة الجهات الطالبة بالانتهاء من قوائم احتياجاتها في موعد أقصاه منتصف شهر يوليو الجارى، حتى يتسنى الانتهاء من دراستها واستكمال باقى الإجراءات، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة اتخاذ مجموعة من الخطوات التي تضمن تسهيل الإجراءات الجمركية، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة على أهمية العمل على زيادة التصنيع المحلى من الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية لتلبية احتياجات المواطنين.

من جانبه، أشار رئيس لجنة الشراء الموحد إلى الترتيبات الجارى اتخاذها استعدادًا لعقد اجتماع موسع في شهر سبتمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، والذي سيتم خلاله عملية الشراء الموحد واتخاذ الإجراءات اللازمة لاختيار الشركات التي سيتم التعامل معها، موضحًا أنه سيتم تنظيم معرض للشركات المصرية العاملة في مجال الأدوية وتصنيع الأجهزة الطبية قبيل اجتماع شرم الشيخ، بما يسهم في تشجيع تلك الشركات على المنافسة وزيادة إنتاجيتها.​