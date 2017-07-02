أخرجت مولودًا للنور وفقدت جنينها.. حكاية طبيبة الأقصر التي كرمها المحافظ

الأقصر - محمد محروس :

أشاد محمد بدر، محافظ الأقصر، بالدور البطولي للطبيبة ميرفت محمد طلعت، أخصائية النساء والتوليد بمستشفى الأقصر العام، التي أصرت على استكمال عملية ولادة قيصرية لمريضة داخل المستشفى رغم إصابتها بنزيف حاد وإجهاض جنينها.

وأعلن "بدر" الإعداد لاحتفالية لتكريم الطبيبة ميرفت محمد طلعت، لإخلاصها في العمل ودورها المتميز في إعلاء رسالة الطب ورفع قيمة العمل بضمير، مؤكدًا أن مثل هؤلاء يجب أن يكونوا قدوة لغيرهم، ومثالًا يحتذي به ليس في الطب فقط وإنما في كل المجالات.

كانت الطبيبة ميرفت محمد طلعت، قد ضحت بنفسها وجنينها في أثناء عملها بمستشفى الأقصر العام، لإنقاذ سيدة في حالة وضع "حامل" من إحدى قرى الأقصر.

وعالجت الطبيبة السيدة وأجرت لها عملية ولادة قيصرية داخل غرفة العمليات بمستشفى الاقصر العام، وفي أثناء قيامها بذلك، شعرت الطبيبة بالآم مبرحة ورفضت ترك عملها وأصرت على استكمال عملية ولادة المريضة إلى أن أصيبت بحالة من الإجهاد والإنهاك في أعقاب تعرضها لنزيف حاد لم يمنعها من استكمال عملها، حيث تجاهلت آلامها الشديدة وواصلت عملها بجد واجتهاد.

ووضعت المرأة الحامل مولودها بسلام، وجرى استدعاء أطباء آخرين لاستكمال عملية المتابعة، والاطمئنان على نجاح عملية الولادة وصحة وسلامة الجنين.

فيما جري نقل الطبيبة المصابة بنزيف حاد لغرفة العمليات واستدعاء الدكتور أحمد حمزة، نقيب أطباء الأقصر وطبيب النساء والتوليد الذي فحص زميلته الطبيبة، حيث تبين أنها كانت تعاني من حالة حمل خارج الرحم، ونظرًا لإجهادها أثناء العمل أصيبت بنزيف حاد.

ونجح حمزة في إسعاف الطبيبة بعد تمكنه من إيقاف النزيف وإزالة الحمل، وجرى نقلها لإحدي غرف المستشفى لتلقي العلاج من آثار النزيف.