أخبار عاجلة

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

أخرجت مولودًا للنور وفقدت جنينها.. حكاية طبيبة الأقصر التي كرمها المحافظ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أخرجت مولودًا للنور وفقدت جنينها.. حكاية طبيبة الأقصر التي كرمها المحافظ

05:25 م الأحد 02 يوليو 2017

أخرجت مولودًا للنور وفقدت جنينها.. حكاية طبيبة الأقصر التي كرمها المحافظ

الأقصر - محمد محروس :

أشاد محمد بدر، محافظ الأقصر، بالدور البطولي للطبيبة ميرفت محمد طلعت، أخصائية النساء والتوليد بمستشفى الأقصر العام، التي أصرت على استكمال عملية ولادة قيصرية لمريضة داخل المستشفى رغم إصابتها بنزيف حاد وإجهاض جنينها.

وأعلن "بدر" الإعداد لاحتفالية لتكريم الطبيبة ميرفت محمد طلعت، لإخلاصها في العمل ودورها المتميز في إعلاء رسالة الطب ورفع قيمة العمل بضمير، مؤكدًا أن مثل هؤلاء يجب أن يكونوا قدوة لغيرهم، ومثالًا يحتذي به ليس في الطب فقط وإنما في كل المجالات.

كانت الطبيبة ميرفت محمد طلعت، قد ضحت بنفسها وجنينها في أثناء عملها بمستشفى الأقصر العام، لإنقاذ سيدة في حالة وضع "حامل" من إحدى قرى الأقصر.

وعالجت الطبيبة السيدة وأجرت لها عملية ولادة قيصرية داخل غرفة العمليات بمستشفى الاقصر العام، وفي أثناء قيامها بذلك، شعرت الطبيبة بالآم مبرحة ورفضت ترك عملها وأصرت على استكمال عملية ولادة المريضة إلى أن أصيبت بحالة من الإجهاد والإنهاك في أعقاب تعرضها لنزيف حاد لم يمنعها من استكمال عملها، حيث تجاهلت آلامها الشديدة وواصلت عملها بجد واجتهاد.

ووضعت المرأة الحامل مولودها بسلام، وجرى استدعاء أطباء آخرين لاستكمال عملية المتابعة، والاطمئنان على نجاح عملية الولادة وصحة وسلامة الجنين.

فيما جري نقل الطبيبة المصابة بنزيف حاد لغرفة العمليات واستدعاء الدكتور أحمد حمزة، نقيب أطباء الأقصر وطبيب النساء والتوليد الذي فحص زميلته الطبيبة، حيث تبين أنها كانت تعاني من حالة حمل خارج الرحم، ونظرًا لإجهادها أثناء العمل أصيبت بنزيف حاد.

ونجح حمزة في إسعاف الطبيبة بعد تمكنه من إيقاف النزيف وإزالة الحمل، وجرى نقلها لإحدي غرف المستشفى لتلقي العلاج من آثار النزيف.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ الأقصر يتفقد السوق السياحي بعد حريق شب فيه

    محافظ الأقصر يتفقد السوق السياحي بعد حريق شب فيه

    أخبار
  • بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد مصنع تعبئة البوتاجاز وأسواق الخضروات والفاكهة

    بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد مصنع تعبئة البوتاجاز وأسواق الخضروات والفاكهة

    أخبار
  • بالصور- محافظ الأقصر يتفقد

    بالصور- محافظ الأقصر يتفقد "مواقف" 4 مدن.. ويؤكد: لن أسمح بالاستغلال

    أخبار
  • بعد مشادات التعريفة.. محافظ الأقصر يتفقد موقف سيارات إسنا (صور)

    بعد مشادات التعريفة.. محافظ الأقصر يتفقد موقف سيارات إسنا (صور)

    أخبار

إعلان

93c206157c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ