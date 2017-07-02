السيطرة على حريق هائل داخل مخزن مستحضرات تجميل في الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالدقهلية على حريق هائل شب داخل مخزن مستحضرات تجميل ومنظفات منزلية بمدينة بلقاس.

كان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ، بنشوب حريق بمخزن مستحضرات تجميل ومنظفات منزلية بمنطقة العزبة الحمراء ببندر بلقاس.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، وبإشراف العميد مروان عبد المعطى، مدير ادارة الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ وجرت السيطرة على الحريق وإخماده.

ودلت تحريات المباحثً إلى أن الحريق شب داخل مخزن استأجره شخص يدعى "عبده ع.ح "، 40 سنة، تاجر، ومقيم ببندر بلقاس بالطابق الأرضى بعقار مكون من خمسة طوابق ملك "عبده.أ"، ونتج عن ذلك احتراق بعض محتويات المخزن ولم يسفر الحادث عن خسائر أو إصابات.

وبسؤال مستأجر المخزن أكد أن الحريق شب لحدوث ماس كهربائي، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك أو يشتبه في حدوثه جنائيًا ولم يُقدر قيمة التلفيات.

جرى إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وحُرر المحضر رقم 36 أحوال المركز والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.