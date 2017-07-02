اختلفا على مكان بيع المواد المخدرة.. فقتل صديقه ببني سويف

بني سويف - أحمد كامل:

قررت نيابة مركز شرطة سمسطا، اليوم الأحد، بإشراف المستشار عماد علي المحامي العام، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل صديقه.

تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن بنى سويف، من كشف واقعة العثور على جثة شاب ملقاه بطريق مركز "سمسطا- الشنطور" جنوب غربى المحافظة، حيث تبين أن وراء مقتل الشاب، صديقه عقب إختلافهما على مكان وقيمة بيع المواد المخدرة خلال أيام العيد.

وتلقى اللواء عادل التونسى، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمسطا، يفيد بعثور الأهالى على جثة شاب مقتولًا بطريق مركز "سمسطا – الشنطور" في حالة تعفن.

وتبين أن الجثة لشاب ويدعى "صلاح . ي . ع " 23سنة، ومقيم بمركز سمسطا والذى تبلغ اختفاؤه وتغيبه عن المنزل منذ 10 أيام.

كما تبين من التحريات الأولية أن وراء الواقعة عاطل يدعى "وائل . ن . ح . ح" ومقيم بمركز سمسطا، صديق المجني عليه وتربطه صلة قرابة به، وأن مشاجرة نشبت بينهما نتيجة مشادة كلامية خلافا على قيمة ومكان بيع المواد مخدرة في عيد الفطر المبارك.

كما تبين من التحقيقات الأولية أن العاطل اصطحب صديقه إلى أحد الطرق الفرعية وأنهال عليه ضربا بحجر على رأسه حتى فارق الحياة.