رئيس هيئة قضايا الدولة يصدر أولى قراراته بتشكيل رؤساء القطاعات الجدد

مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

أصدر المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضيا الدولة، اليوم الأحد، قرارًا رقم 95 لسنة 2017، بتولي نواب رئيس الهيئة رئاسة عدد من قطاعات العمل بالهيئة؛ بحيث يتولى المستشار محمد مصطفى الكناني رئاسة قطاع شرق الدلتا، والمستشار منير مصطفى رئاسة قطاع اقسام النقض، والمستشار محمد وصيف رئاسة قطاع غرب الدلتا، والمستشار رفيق شريف رئاسة قطاع الجيزة.

وتضمن القرار تولي المستشار أبو بكر الصديق رئاسة قطاع جنوب القاهرة، والمستشار مصطفى إبراهيم جمعة رئاسة قطاع القناة، المستشار الدسوقي يوسف الدسوقي رئاسة قطاع وسط الدلتا، والمستشار أحمد علي جاد الرب رئاسة قطاع جنوب الصعيد.

كما تضمن تولي المستشار سيد رياض أحمد رئاسة قطاع شمال القاهرة، والمستشار أحمد كامل الطباخ رئيسًا لقطاع شمال الصعيد، والمستشار عبد الحميد عبدالجليل رئاسة قطاع وسط الصعيد.