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إحباط ترويج 33 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بأسواق العاصمة

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مصراوي Masrawy

إحباط ترويج 33 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بأسواق العاصمة

05:01 م الأحد 02 يوليو 2017

إحباط ترويج 33 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بأسواق العاصمة

كتب - سامح غيث:

ألقت أجهزة أمن القاهرة، القبض على صاحب مخزن غير مرخص لتجارة المواد الغذائية، وبحوزته 33 طن مواد غذائية مجهولة المصدر قبل ترويجها.

بدأت الواقعة بتلقي ضباط إدارة شرطة والتجارة بالقاهرة، معلومات سرية تفيد حيازة "أحمد.ع"، 27 عاما، صاحب مخزن مواد غذائية غير مرخص، لكمية كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، تمهيدًا للتصرف فيها بالبيع بأزيد من الأسعار المقررة، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الاجراءات الأمنية اللازمة، تم استهداف المخزن المشار إليه وضبط المذكور، وعثر بداخل المخزن على 11 طنا و500 كجم أرز، و10 أطنان و630 كجم زيت طعام، و6 أطنان و100 كجم مكرونة، و4 أطنان و420 كجم مسلى، وألف و320 عبوة تونة، وألف و680 عبوة بولوبيف، و960 قطعة صابون، وجميعهم مجهولين المصدر وغير مصحوبين بأي مستندات تدل على مصدرهم.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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