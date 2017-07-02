وزير قطاع الأعمال ينفذ تهديده ويطيح برئيس الحديد والصلب بسبب «فرن»

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بعد مرور 5 أشهر من تهديد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام للمهندس محمد سعد نجيدة رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، اليوم تمت إقالة "نجيدة" من منصبه نتيجة عدم التزامه بمطالب الوزير بتشغيل أحد الأفران الجديدة بالمصنع في الموعد المحدد لها.

وقال صبحي بدير نائب رئيس النقابة العامة للصناعات الكيماوية، إن إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية أقالت رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، وقامت بتعيين اللواء خالد الأنصاري خلفًا له، بعد رئاسته لمجلس إدارة شركة الكوك للفحم.

وأوضح بدير في تصريحات خاصة للتحرير، أن اللواء خالد الأنصاري كان قد تولى رئاسة مجلس إدارة شركة الكوك منذ أكتوبر من العام الماضي، وتم اختياره بعد أن أعدَّ خطة عمل نهضت بأرباح الشركة وغيَّرت من هيكلها التمويلي بعد أن كانت تخسر أو تتعرض للخسارة بسبب الإهمال.

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كما أوضح بدير أنه تم تعيين المهندس محمد هداية لرئاسة مجلس إدارة شركة الكوك خلفًا للواء الأنصاري، وهو قادم من شركة مصر للأولمنيوم بعد توليه فيها رئاسة القطاعات الإنتاجية.

وأشار بدير إلى أن هناك احتمالات "غير مؤكدة" حول إحالة الرئيس السابق للحديد والصلب للتقاعد بعد إقالته من منصبه، وذلك بسبب عدم تحديد منصب جديد له بعد تنصيب رئيس جديد خلفًا له، وتعيين رئيس آخر له بشركة الكوك، دون إصدار قرار بتعيينه حتى الآن.

وكان الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام قد هدد سعد بإطاحته من منصبه في فبراير الماضي، أثناء تفقده شركة الحديد والصلب بمنطقة التبين "بحلوان"، إن لم يتم تشغيل الفرن رقم "3" أواخر مايو الماضي.

ويذكر أن الوزير قد أعلن عن تنظيم مناقصة لتطوير الشركة ضمن خطته لتطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وذلك بعد إعلانه تحقيق الشركة القابضة للصناعات المعدنية أرباحًا وصلت لمليار جنيه.