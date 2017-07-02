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«لبنان» تستورد ملابس مصرية بقيمة 3 ملايين دولار

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«لبنان» تستورد ملابس مصرية بقيمة 3 ملايين دولار «لبنان» تستورد ملابس مصرية بقيمة 3 ملايين دولار

التحرير

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أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن إحدى كبريات الشركات اللبنانية العاملة في مجال تصميم الأزياء أبرمت عقداً مع شركة مصرية لصناعة الملابس بقيمة 3 مليون دولار وذلك لإسناد كافة العمليات التصنيعية الخاصة بتصميمات الشركة اللبنانية للشركة المصرية لتوريد ملابس جاهزة داخل وخارج لبنان.

وأوضح الوزير، أن هذا التعاون يأتي في إطار مبادرة " – لبنان إلى أفريقيا" والتي تمثل نواة للتعاون الاقتصادى العربى الأفريقى القائم على تحقيق التكامل المصرى اللبناني للاستفادة من التواجد اللبنانى المميز فى القارة الأفريقية للترويج للصادرات المصرية فى مختلف أسواق دول القارة الأفريقية، مشيداً بدور المكتب التجاري المصري ببيروت في تحقيق هذا التعاون بين الشركتين من خلال الترويج للصادرات المصرية بالسوق اللبنانية والسعي نحو تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين.  

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وقال قابيل:" إن الشركة اللبنانية تتولى تصميم الأزياء لعدد من المؤسسات اللبنانية الهامة تتضمن شركات الطيران والفنادق والمؤسسات الحكومية في لبنان وتستهدف حالياً توريد تصميمات الأزياء إلى دبي وعدد من دول غرب أفريقيا"، مشيراً إلى أن التعاون سيمثل فرصة كبيرة لانتشار المنتج المصري في هذه الأسواق لما يتميز به من جودة عالية وميزات تنافسية عديدة.

وأكد الوزير، على تعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين مجتمعي الأعمال المصري واللبناني وخاصةً في ظل دعم حكومتي البلدين للتعاون التجارى والاستثمارى المشترك خلال المرحلة المقبلة ليس فقط على المستوى الثنائى ولكن لدخول أسواق أخرى وبصفة خاصة السوق الإفريقية. 

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