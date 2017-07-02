أخبار عاجلة

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الصناعات الغذائية: ارتفاع الأسعار العالمية للقمح والأرز خلال يوليو الجاري

Google+ Print
الصناعات الغذائية: ارتفاع الأسعار العالمية للقمح والأرز خلال يوليو الجاري الصناعات الغذائية: ارتفاع الأسعار العالمية للقمح والأرز خلال يوليو الجاري

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف تقرير صادر من غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية حول الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية، ارتفاع الأسعار العالمية للقمح خلال شهر يوليو الجاري، بنسبة بلغت نحو 6.9%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأوضح التقرير، حدوث ارتفاع فى السعر العالمي للقمح خلال شهر يونيو الماضى ليسجل نحو 168.03 دولار للطن، كما ارتفع سعر الطن خلال شهر مايو الماضي ليسجل نحو 164.02 دولار.

وبالنسبة للذرة الصفراء، فأوضح التقرير ارتفاع السعر العالمي خلال شهر يوليو الجارى بنسبة بلغت نحو 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016.

وأشار التقرير إلى أن سعر الطن سجل نحو 147.45 دولار خلال شهر يونيو الماضي، وارتفع ليسجل نحو 143.78 دولار خلال شهر مايو الماضي.

شاهد أيضا

وبالنسبة للشعير، فأوضح التقرير ثبات الأسعار العالمية للشعير خلال شهر يوليو الجاري ليسجل سعر الطن نحو 138 دولار.

ولفت التقرير إلى حدوث ارتفاع فى الأرز غير المقشور خلال شهر يوليو الجارى بنسبة بلغت نحو 0.3%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، موضحاً حدوث زيادة فى أسعار الأرز غير المقشور خلال شهر يونيو الماضى ليسجل نحو 246.76 دولار للطن، كما ارتفع سعر الطن خلال شهر مايو الماضى مسجلا نحو 223.02 دولار.

وارتفع سعر طن الأرز الكسر بنسبة بلغت نحو 2.8% خلال شهر يوليو الجارى، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأشار التقرير الى أن سعر الطن سجل نحو 380 دولار خلال شهر ابريل الماضى، كما سجل نحو 370 دولار خلال شهر مارس 2017.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام