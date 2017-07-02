الصناعات الغذائية: ارتفاع الأسعار العالمية للقمح والأرز خلال يوليو الجاري

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كشف تقرير صادر من غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية حول الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية، ارتفاع الأسعار العالمية للقمح خلال شهر يوليو الجاري، بنسبة بلغت نحو 6.9%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأوضح التقرير، حدوث ارتفاع فى السعر العالمي للقمح خلال شهر يونيو الماضى ليسجل نحو 168.03 دولار للطن، كما ارتفع سعر الطن خلال شهر مايو الماضي ليسجل نحو 164.02 دولار.

وبالنسبة للذرة الصفراء، فأوضح التقرير ارتفاع السعر العالمي خلال شهر يوليو الجارى بنسبة بلغت نحو 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016.

وأشار التقرير إلى أن سعر الطن سجل نحو 147.45 دولار خلال شهر يونيو الماضي، وارتفع ليسجل نحو 143.78 دولار خلال شهر مايو الماضي.

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وبالنسبة للشعير، فأوضح التقرير ثبات الأسعار العالمية للشعير خلال شهر يوليو الجاري ليسجل سعر الطن نحو 138 دولار.

ولفت التقرير إلى حدوث ارتفاع فى أسعار الأرز غير المقشور خلال شهر يوليو الجارى بنسبة بلغت نحو 0.3%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، موضحاً حدوث زيادة فى أسعار الأرز غير المقشور خلال شهر يونيو الماضى ليسجل نحو 246.76 دولار للطن، كما ارتفع سعر الطن خلال شهر مايو الماضى مسجلا نحو 223.02 دولار.

وارتفع سعر طن الأرز الكسر بنسبة بلغت نحو 2.8% خلال شهر يوليو الجارى، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأشار التقرير الى أن سعر الطن سجل نحو 380 دولار خلال شهر ابريل الماضى، كما سجل نحو 370 دولار خلال شهر مارس 2017.