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المركزي يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

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المركزي يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية المركزي يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

التحرير

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انخفض في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم -الأحد-، بواقع قرش واحد فقط مسجلاً نحو18.02 جنيها للشراء، فى مقابل نحو 18.03 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضى.

وقال البنك إنه تم تثبيت سعر بيع الدولار عند 18.15 جنيها.

وارتفع سعر الدولار فى بنك إيران للتنمية مسجلاً نحو 18.18 جنيها للبيع، و18.08 جنيها للشراء، فى مقابل نحو 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء، فيما استقر سعر الدولار فى مصرف ابوظبي الاسلامي مسجلا نحو 18.17 جنيه للبيع، و18.07 جنيها للشراء.

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واستقر سعر الدولار فى كلا من البنك المصري الخليجي، وبنك البركة، والبنك التجاري الدولي، وبنك بيريوس، وبنك بلوم مسجلا نحو 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء.

فيما ثبت سعر الدولار فى كلا من البنك الإهلي المصري، وبنك مصر مسجلا نحو 18.05 جنيها للبيع، و17.95 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الدولار في بنك القاهرة مسجلا نحو 18.10 جنيها للبيع، و18 جنيها للشراء.

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التحرير

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