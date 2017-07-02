تحقيق| ليسوا من ليبيا.. الرّواية الأخرى لحادث أتوبيس «أقباط المنيا»

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تحقيق: أحمد سعيد حسانين والسيد نجم

رسوم: أحمد عكاشة

«سيبوه علشان يحكي اللي حصل فى النصارى».. لا تزال تلك الجملة تتردد في أذني الطفل ماركو عايد، وفي ذهنه يتكرر مشهد إطلاق الإرهابيين النار على والده، ليسقط قتيلًا من بين 28 ضحية، في الهجوم الذي وقع في 26 مايو الماضي، واستهدف حافلتين وسيارة ربع نقل تقل أقباطًا على الطريق المؤدي إلى دير الأنبا صموئيل المعترِف بالمنيا «جنوب القاهرة».

بعد ساعات قليلة من الحادث، قصفت القوات الجوية المصرية معسكرات إرهابيين في ليبيا للثأر للأقباط، ثم بدأت تتناقل شهادات الناجين عن تورط عناصر من نفس المنطقة بالهجوم وليسوا من ليبيا، وصبيحة اليوم التالي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسئوليته عن الحادث.

ورغم مرور أربعين يومًا على الحادث، الذى وقع في مدق الدير، الملقب بـ«بستان جبل القلمون»، ظلت علامات الاستفهام قائمة حول هوية القتلة؟، وما إذا كانوا من الصعيد أم ليبيا؟ وأين يختبئون؟، وكيف تسللوا إلى مدق الدير؟ ولماذا وُجّهت ضربات إلى معسكرات الإرهاب فى ليبيا؟ وهل نفذ داعش العملية عبر ذراعه فى الصعيد؟، كل تلك التساؤلات كانت دافعًالمعدّي التحقيق للبحث عن حقيقة ما حدث واقتفاء أثر تبعاته وأشخاصه.

«خارج التغطية»

في منزل عمهما، التقينا بـ«ماركو» وأخيه «مينا»، أصغر ناجيين في الحادث، واللذين شاهدا الإرهابيين وهم يطلقون النار على والديهما.

يقول «ماركو»، صاحب الـ14 عامًا: فوجئنا بمسلحين يستوقفوننا ثم طلب أحدهم من والدي البطاقة، موضحًا أن المهاجمين «أحدهم كان يرتدي زيّا أسود، وآخران يرتديان أزياء مموهة، وبين الثلاثة ملثم واحد»، وأرادوا أن يطلقوا النار عليه وشقيقه «مينا» أيضًا، إلا أن «كبيرهم»تدخل وقال: «سيبوهم عشان يحكوا اللي حصل للنصارى».

الإرهابيون كانوا يستقلون 3 سيارات دفع رباعي، إحداها علقت في الرمال أثناء هروبهم إلى الجبل، بعد تنفيذهم الجريمة، فاضطروا إلى تفجيرها، كما يروي «ماركو»، الذي حاول أن يتصل بـ«عمه»، إلا أنه لم يتمكن بسبب تعذر وجود شبكات اتصالات.

«مينا» أكد حديث «أخيه»، مضيفًا أنه بعد فترة، مرت عليهم سيارة ملاكي، استقلها هو وسيدتان كتب لهما النجاة في الحادث، وأخذتهم إلى كمين شرطة يبعد 5 كيلومترات عن بداية المدق، وهناك أخبرهم بما حدث، فرفضوا التوجه إلى موقع الحادث، حسب شهادته.

«الكيلو 10»

عم الطفلين، إسحاق حبيب، جزم بأن منفذي العملية من أهل المنطقة، لدرايتهم بتضاريس موقع الحادث، نافيًا أن يكونوا عناصر أجنبية قَدِمت من ليبيا، لافتًا إلى أن أهالي القرى المجاورة لمدق الدير، هم فقط من يعلمون أن شبكات الاتصال تنقطع بعد بلوغ 10 كيلومترات من بدايته، ولذلك اختاروا هذه النقطة بالتحديد في المدق لتنفيذ جريمتهم.

إسحاق تابع: «هناك تعرجات بالمدق تشبه الإرجوحة، فبعد الكيلو 10 تسقط الشبكات، ثم تنحدر السيارة اضطرارياً للأسفل بحيث يتعذر على السائق أن يكشف من بالأسفل، ليقطع بعدها مسافة 15 كيلومترًا فى اتجاه مستقيم، وصولًا إلى الدير، وتلك المعلومات لا يعلمها حتى الكثير من أهالي مغاغة أنفسهم».



«من نفس المنطقة»

كان لقاؤنا الثاني مع عم بشرى كامل جرجس، سائق «أتوبيس المنيا»، الرجل الوحيد الناجي في الحادث.

واجهتنا صعوبة في إجراء اللقاء، حيث منعت إدارة مستشفى معهد ناصر، الذي يتلقى العلاج فيه، الزيارة له، ونبهت على المقربين منه بعدم الحديث لأي وسيلة إعلامية.

رغم ذلك، توجهنا إلى المستشفى، ولم يمنعنا أحد من الدخول إليه، حيث استقبلنا بابتسامة بسيطة، وقد بدا في حالة صحية جيدة، وطلبنا منه إجراء حديثًا مصورًا بهاتف المحمول، فوافق.



«كانوا مصريين.. ولهجتهم زي المنطقة، وهما دارسين المكان ومدربين على أعلى مستوى، وده ظهر لما هجموا علينا وقفزوا بسرعة من سيارتهم، وانتشروا بالعرض جمب الطريق، وكأنهم حاصلون على تدريب قوات خاصة»، هكذا أجاب «بشري» بلهجة واثقة عن سؤالناحول هوية الإرهابيين.

يعود «بشري» لتذكر تفاصيل الواقعة فيقول: «كان يفصلنا عن الدير 10 كيلومترات، فوجئنا بسيارة دفع رباعي لونها بيج، قادمة من اتجاه الجبل، نزل منها 6 مسلحين ملثمين، وأشاروالتوقف الأتوبيس، إلا أني رفضت، فبادروا بإطلاق النار، وأصيبت بـ5 طلقات.

وعن الأسلحة المستخدمة في الهجوم، أطلعنا «عم بشرى» على أنه لم يلحظ حمل الإرهابيين أي أسلحة غريبة أو متطورة، منوها بأنه عمل في الشرطة لفترة، ويمكنه تمييز الأسلحة الآلية والمتوسطة، وأوضح أن إطلاق النار كان من مسافة قريبة، لا تزيد على 10 أمتار، حيث أوقف الإرهابيون سيارتهم على بعد نحو 150 مترًا من الأتوبيس، ثم هاجموه مترجلين.

«بلا تأمين»

وفي صباح يوم 17 يونيو الماضي، توجهنا إلى دير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا، حيث أوصلتنا سيارة نصف نقل إلى بداية «المدق»، وكانت تتمركز عنده قوة أمنية، سألتنا عن سبب تواجدنا في المكان، وأخبرتنا أن الزيارة ممنوعة، فقررنا الذهاب إلى مغاغة، حيث التقينا الأنبا أغاثون، أسقف مطرانية مغاغة والعدوة.

يقول الأنبا إن الإرهابيين قتلوا الرجال، ونهبوا السيدات، ثم وزعوا كتيبات عن الجهاد ضد الكفار، وصوم رمضان، منوهًا بأنهم تعمدوا مهاجمة الأقباط في هذا المكان، الذي تختفى فيه شبكات الاتصالات، وتابع: «لهجتهم مثل لهجة أهل المنيا، لا تختلف كثيراً».

«دير الأنبا صموئيل كان من الأديرة التي تفتقر إلى التأمين من كافة الجوانب»، يضيف الأنبا أغاثون، الذي أشار إلى أن الأمر اختلف بعد الحادث، فأصبح هناك شرطة على مدخل الدير الرئيسي بخلاف الدوريات المتحركة.

الأنبا أغاثون، قال إن المنيا حازت على نصيب الأسد في عدد الحوادث الطائفية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث وقع ثلثا تلك الحوادث على أراضيها، معقبًا: «إحنا بندفع ثمن الوقوف مع الدولة ومش ندمانين».

وتقول الأرقام الرسمية الصادرة من جهاز التعبئة والإحصاء الصادرة فى 2016، إن نسبة الفقر فى مصر27.7%، وإن محافظات الصعيد هى الأكثر فقرًا داخل الدولة بنسبة تفوق50%، وإن أسيوط هى أفقر المحافظات، حيث تصل نسبة الفقر فيها ٦٦%، تليها سوهاج وقنا والمنيا وأسوان.

تبة «القلمون»

المهندس بيتر إلهامي، المتحدث باسم مطرانية مغاغة والعدوة، ذكر أن الإرهابيين استغلوا وجود تبّة عالية فى جبل القلمون، للاختفاء خلفها، وبمجرد وصول الأتوبيس، انقضوا بسيارتهم عليه، مستفيدين أيضًا من عدم وجود شبكات اتصال تغطي المدق.



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ويكمل إلهامي: جميع الشواهد والروايات اجتمعت على أن منفذي الهجوم من نفس المنطقة بالمنيا، وهذا لايمنع إطلاقًا أن يكون من ساعدهم جماعات إرهابية من ليبيا، منوهًا بأنه لم يكن هناك أي تواجد أمني، سوى ارتكاز كان يبعد 5 كيلومترات عن مدخل المدق.

القدر لعب دوره فى تلك الواقعة، كما يروي «إلهامي»، كاشفًا أن 3 أقباط من أماكن مختلفة، طلبوا الالتحاق بالسيارات الذاهبة إلى الدير، منهم الشهيد مجدي إدوارد من مدينة مغاغة، الذى كان سيسافر إلى الدير بشكل مُنفرد، قبل أن يغير مساره ويستقل الأتوبيس، ليلقى مصيره مع باقي الضحايا، وكذلك «جرجس وكرولس» من قرية الشيخ زياد الذين غيروا أيضًا وجهتهم من الذهاب بشكل منفرد إلى الالتحاق بالسيارة الربع نقل، التى يستقلها أهالى دير وادي الجرنوس بعد الاستئذان منهم.



«ليسوا من ليبيا»

شهادة أخرى حرصنا على تسجيلها، وهي الخاصة بالنائب البرلماني، الدكتور عماد جاد، التي استقاها من أسر الضحايا.

«جميع الروايات التي سمعتها من المصابين والناجين تؤكد أن من قتل أقباط المنيا كانوا من نفس القرى المحيطة بموقع الحادث، وليسوا من ليبيا»، يؤكد جاد على حديثه، والذي تسبب من قبل في مشادة تحت قبة البرلمان، مع رئيس «النواب» علي عبد العال.

يضيف جاد: منفذو العملية قد يكونوا على صلة بتنظيم داعش أو مرتبطين به فكريًّا وليستنظيميًّا، متابعًا: «لم يعد الانضمام للجماعات الإرهابية مثلما كان فى الماضي، فأصبح للشخص أن يبايع أبا بكر البغدادي (زعيم داعش) وهو في مكانه، ويبدأ في تنفيذ مخططاته الإرهابية».

«القوات المسلحة ضربت ليبيا باعتبارها مركز داعش المتسبب في أغلب العمليات» يكمل جاد، مشددًا على أن الدولة يجب أن تنتبه إلى أن المشكلة بالداخل وليس الخارج.

تحالف إرهابي

بعد تسجيلنا للشهادات السابقة، حاولنا أن نتوصل إلى معلومات أكثر عن الإرهابيين، وتبعيتهم لأي تنظيم.

«داعش اجتذب عناصر جديدة من أعضاء ما يسمى بتيار الإسلام السياسي، وبالتحديد مما يعرف باللجان النوعية بالإخوان، وهو ما أمكن رصده خلال تتبع المتهمين في قضايا تتعلق باستهداف الأقباط»، حسب مصادر مطلعة.

واستكملت، في حديث لمعدي التحقيق، «الشواهد تبين أن الأمر ليس عملًا منفردًا من بعض أفراد الإخوان، ولكن هناك تنسيق وتعاون منظم بين التنظيم الإرهابي، وجبهة محمد كمال الإخوانية، المنسوبة للقيادي الذي كان يقود باللجان النوعية، والذي قتل في مداهمة للأمن».

المصادر أشارت إلى تورط الإخواني، مهاب مصطفى، وبتكليف من الجبهة، في تجنيد عناصر من الجماعة أو خارجها، لتنفيذ عمليات بغطاء من «داعش»، كما نوهت بأن هناك أعضاء مؤسسين بالجبهة، على صلة مباشرة بالتنظيم، وقد يكونوا هم وحدة الربط معه.

ورجحت المصادر أنه مثل حوادث تفجير كنائس «البطرسية ومارجرجس ومارمرقس»، فقد تعاون الطرفان في تنفيذ الهجوم على «أتوبيس المنيا» بنفس الكيفية.

مخابئ القتلة

«هناك مناطق جبلية وصحراوية وعِرة يختبئ فيها الإرهابيون في الوادي، من الظهير الصحراوي للجيزة، وحتى الظهير الصحراوي لأسيوط»، تكمل المصادر.

المصادر أوضحت أن الإرهابيين منفذي العملية، انطلقوا من موقع في مركز العدوة، مرجحة أن تكون من المنطقة الجبلية بتخوم قرية قصر لملموم، وهي نقطة قريبة للغاية من بداية المدق الخاص بالدير"، ونوهت بأن قرية بني وركان، وهي إحدى قرى «العدوة»، وأحد معاقل الجماعة الإسلامية، لا تبعد كثيرًا عن موقع الحادث، وكانت بؤرة للإرهابيين، أرهقت قوات الأمن السنوات الماضية.

ما أوردته المصادر، توافق مع ما أعلنته وزارة الداخلية، في يوم 22 يونيو الماضي، من تصفية7 إرهابيين في الظهير الصحراوي الغربي لمركز منفلوط بأسيوط، وقالت إنهم على علاقة بالحوادث الإرهابية التي وقعت في الغربية والإسكندرية والمنيا.

وفي هذا السياق، يقول النائب البرلماني عن المنيا، مجدي ملك، لمعدي التحقيق، إن هناك مدقات في مغاغة والعدوة وسمالوط حتى الفيوم، يستخدمها الإرهابيون لسهولة سير سيارات الدفع الرباعي عليها، كما أنها مفتوحة على الحدود مع ليبيا، التي يصعب السيطرة عليها.

النائب، الذي سارع بالتوجه إلى أسر الضحايا بعد الحادث مباشرة، يرى أن هناك صلة وطيدة بين من نفذوا الهجوم و«داعش»، وأن العديد من المتطرفين في الصعيد، انضموا للتنظيم الإرهابي، معللاً: «تم التخطيط للعملية بشكل جيد للغاية، ودراسة المدق بعناية، وهؤلاء يعلمون طبيعة المنطقة، وأنها تفتقر إلى شبكات اتصال، واختاروا يوم الجمعة؛ لكثرة رحلات الأقباط فيه»، وأكد أن قوات الأمن تعلم من نفذوا الهجوم بالأسماء، والأماكن التي يختبئون فيها مرصودة.



سلاح آلي 7.62 مللي

ولكن ماذا عن الأسلحة المستخدمة في الحادث؟.. مصدر مسئول بمصلحة الطب الشرعي، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، قال لمعدي التحقيق، إن نتائج فحص المعامل لفوارغ الطلقات النارية بموقع الحادث، والمقذوفات التي تم العثور عليها داخل جثث المجني عليهم، أظهرت أنه تم إطلاقها من بنادق آلية عيار 7.62 مللي مقاس 3.9 سم، وهو العيار المنتشر في الصعيد بكثافة للأسلحة الآلية الكلاشنكوف، مشيرًا إلى أن مسافة الإطلاق تجاوزت متر ونصف المتر،واستهدفت الرقبة والرأس والصدر.



لماذا درنة؟

للوصول إلى معلومات أكثر من الجانب الآخر للحدود، التقينا رئيس اللجنة القانونية لمؤتمر القبائل الليبية الدكتور محمد الزبيدي للتعرف على أسباب لجوء القوات المسلحة لضرب «درنة» الذى علق قائلا: «درنة تعتبر نقطة ارتكاز لتنظيم القاعدة، وبعض الجماعات الإرهابية المتطرفة منذ عهد الرئيس الراحل معمر القذافي»، موضحاً أنها ليست بعيدة عن الأراضي المصرية، ولا توجد أى عوائق أمام من فيها من المتطرفين للوصول إلى نقاط محددة فى مصر.

يُكمل الزبيدي: «يمكن للإرهابيين أن يتسللوا من درنة مرورًا بواحة الجغبوب، وصولاً إلى جنوب واحة سيوة، ومن ثم تنفيذ عملياتهم ومخططاتهم الإرهابية فى مصر»، مشيراً إلى أنه من الصعب السيطرة على تلك المساحة الشاسعة، وتحتاج إلى جيش بمعدات ثقيله حتى يحكم قبضته عليها.

بينما كشفت مصادر عسكرية ليبية أن القصف طال أيضًا «كتائب» للإرهابيين، في وسط ليبيا،(منطقة الجفرة)، ومنها مدينتا الهون وسبها، وهو ما مثل مساعدة كبيرة للجيش الليبي، الذي تمكن من السيطرة على تلك المنطقة بعد ذلك، وطرد الإرهابيين، وأجبرهم على الانسحاب منها، كما تروي المصادر.



المصادر أوضحت أن تلك الأماكن كانت تأوي عناصر إخوانية «إرهابية» من مصر، إضاقة إلى عناصر تكفيرية شديدة الخطورة، نفذت هجمات ضد القوات الأمنية في سيناء وبعض المحافظات، تحت راية «داعش»، قبل أن تشكل تنظيمات خاصة بها، كما كانت تخرج منها قوافل التهريب من أسلحة وذخائر إلى الداخل المصري، من أجل تنفيذ عملياتهم الإرهابية.



تنظيم جديد

تواصلنا مع الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أحمد كامل البحيري، الذي أشار إلى أن التنظيم نفذ 7 عمليات إرهابية كبرى ضد الأقباط منذ نشأته، كانت أولاها في نهاية عام2015، حينما استهدف رجال دين مسيحيين بشمال سيناء، وأخيرًا حادث «أتوبيس المنيا».

«بعد فشل تنظيم ولاية سيناء في 1 يوليو 2015، في خلق ولاية بشمال سيناء، توقفت عملياته ضد الجيش، وبدأ يلجأ لعمليات ضد الأقباط، لا تقل تأثيرًا عن استهداف قوات الأمن، ولكنها عمليات أسهل، وذات تأثير على السلطة الحاكمة»، يكمل البحيري.

ونوه البحيري بأن تفجير الكنيستين، وحادث الأتوبيس، نفذه تنظيم آخر تابع لـ«داعش»، وليس«ولاية سيناء»، وهو «الدولة الإسلامية في مصر»، وهو مرتبط بأفكار داعش.

وعن القصف الذي وجهته القوات المسلحة لإرهابيين في ليبيا، عقّب: لم أتوقف بشكل سلبي عند ضرب درنة (مدينة شرق ليبيا)، رغم أنه يسيطر عليها مجلس شورى مجاهدي درنة، التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي، لكن هناك داعش بالمدينة، إضافة إلى التنظيم الأخطر على الدولة المصرية في ليبيا «المرابطون»، وقائده المطلوب الأول، وهو هشام العشماوي، وهو مهندس العمليات لتنظيم أنصار بيت المقدس (ولاية سيناء حاليًا)، وقائد التدريب والتسليح به، وقد انشق بعد فك الارتباط بين القاعدة وداعش، وأنشأ تنظيم المرابطون، وقد كان مسئولًا عن حادثي الفرافرة (1 و2) إضافة إلى الهجوم على كمين كرم القواديس، وغيرها من العمليات، وهو واحد من أشد التنظيمات تطرفًا، وقصف درنة كان يستهدفه.

مسارات الدم

الرئيس السيسي في خطابه بعد تلك المأساة، تحدث عن تدمير ألف سيارة دفع رباعي حاولت اختراق الحدود الغربية، خلال العامين المنصرمين، كما عاد ليؤكد أن كافة التنظيمات الإرهابية«مترابطة»، وتُسقى من معين واحد ولا يمكن محاربة بعضها وإغفال نظيراتها.

المصادر الليبية أشارت إلى أن مسارات التهريب على طول الحدود المصرية، بدءًا من هضبة السلوم الشاسعة، والتي بها العديد من الوديان التي تستخدم التهريب.



وخلال الأيام القليلة الماضية، دمرت القوات المسلحة 12 سيارة نصف نقل محملة بأسلحة وذخائر، حاولت اختراق الحدود عبر هذا المسار.



أما في «حادث المنيا»، فقد رجحت المصادر أن أقرب تصور لما حدث، هو استخدام الإرهابيين المسارات في الجنوب، من إحدى المدن في الكفرة، وعبر دروب معروفة في بحر الرمال الأعظم، ومنها إلى محافظة الوادي الجديد.

«هناك مسارات أخرى منها عبر أراضي لقبائل أولاد علي في الفيوم، والتي يعمل بعض أفرادها في التهريب، والتي لا يمر من خلالها السلاح والذخائر فقط، وإنما أيضًا سلع عديدة أخرى، مثل السجائر»، تكمل المصادر.

وتابعت المصادر: أخيرًا.. هناك دروب خاصة عبر جبل العوينات، الذي يقع على الحدود بين مصر وليبيا والسودان، ويعد مرتعًا لنشاط المهربين والإرهابيين، وقد رصدنا دخول عناصر لتنظيم داعش إلى الداخل الليبي عبْره.

في نفس السياق، جاء حديث العميد خالد عكاشة الخبير الأمني، ومدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، لمعدي التحقيق، متسقا مع ما أوردته المصادر، حيث قال: "هناك 6 مسارات تستغلها الجماعات والعناصر التكفيرية للتسلل عبر الحدود، وتهريب الذخائر والأسلحة؛ لتنفيذ المخططات والعمليات الإرهابية".

وأضاف عكاشة: "القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تحاول السيطرة حاليا على تلك المسارات"، منوها بأن ما يصعب العملية، هو طول المسافة على الحدود بين مصر وليبيا التى تصل إلى 1200كم، واستطرد: "ما يحدث بين الأجهزة الأمنية والجماعات التكفيرية أشبه بصراع بين القط والفأر، والصحراء المصرية ليست أوضة توضع لها مفاتيح لإغلاقها، لكنها مساحة شاسعة وجبال وتضاريس معقدة".

يكمل: "هناك مدقات وأماكن بعيدة عن أعين أجهزة الأمن وقوات حرس الحدود، يستخدمها المهربون والجماعات التكفيرية للاختراق والتسلل، بدعم من مهربي تلك المناطق، الذين يعلمون طبيعتها الجغرافية جيدا".

السؤال بعد أربعين يوما على الحادث المفجع: هل وصل «أتوبيس المنيا» إلى محطته الأخيرة؟