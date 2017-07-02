محافظ بورسعيد يحظر استخدام "الصاروخ" في الصيد من بحيرة المنزلة

بورسعيد - طارق الرفاعى:

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعا، اليوم الأحد، مع ممثلى هيئات "الثروة السمكية، حماية الشؤاطي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة"، بمقر الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة لمتابعة أعمال التطهير والتطوير.

وشدد "الغضبان" خلال الاجتماع على ضروة متابعة أعمال إزالة التعديات من البحيرة، لتتزامن مع مشروع التطهير القائم، إذ تقع مساحة 80% من البحيرة في نطاق محافظة بورسعيد، مؤكدًا أن المشروع يسير في مخططه نحو استعادة البحيرة كواحدة من أهم مصادر الثروة السممكية في مصر.

كما أصدر المحافظ، خلال الاجتماع، عدة تعليمات بتنظيم أعمال الصيد داخل البحيرة، وعلى رأسها منع استخدام اللنشات المعروفة "بالصاروخ" سريعة الحركة في أعمال الصيد، والتي يحرمها القانون مع العودة إلى استخدام المراكب الشراعية والتي تعمل في جميع بحيرات مصر.

ووجه المحافظ بتوفير كافة السبل وتيسير عمليات الصيد بالنسبة للصائدين، لإعانتهم على العمل في أفضل الظروف، لإنتاج الأسماك، لتغطية احتياجات السوق المحلي، وفي نفس الوقت توفير حياة كريمة لأسر الصيادين.