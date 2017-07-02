أخبار عاجلة

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مصدر أمني بسوهاج: عثرنا على طفل "اللوز" ميتًا وملفوفًا في ملاءة سرير بالعيادة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصدر أمني بسوهاج: عثرنا على طفل "اللوز" ميتًا وملفوفًا في ملاءة سرير بالعيادة

04:45 م الأحد 02 يوليو 2017

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أكد مصدر أمني بمركز شرطة البلينا، المسؤول عن معاينة عيادة "الأنف والأذن والحنجرة" التي توفي فيها طفل بعد إجراء عملية اللوز، تدني مستوى النظافة داخل العيادة التي يمتلكها الطبيب "ف.ف.إ".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"مصراوي"، أن حجرة العمليات التي يُجري فيها الطبيب العمليات المختلفة للمرضى غير آدمية وتنبعث منها رائحة كريهة وغير نظيفة، وتخلو من عوامل السلامة المهنية، فضلاً عن وجود بعض القطن والشاش الملوثين على الأرض.

وأوضح المصدر أنه عثر على جثة الطفل المتوفى ملفوفًا داخل ملاءة أسفل سرير العمليات، مشيرًا إلى نقل الطفل بسيارة إسعاف لمشرحة مستشفى البلينا المركزي.

في السياق ذاته، قال الدكتور أحمد فوزي قاسم، نقيب الأطباء بسوهاج، إن الواقعة قيد التحقيق في النيابة العامة، والتي ستحيلها للقضاء، مضيفًا أن لجنة آداب المهنة بالنقابة تحقق وتبحث في الواقعة، وإذا ثبت أي تقصير أو إهمال من جانب الطبيب الذي أجرى العملية للطفل أو طبيب التخدير ستتخذ النقابة الإجراء القانوني ضدهما.

كان اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من "شحاتة.أ" 34 عامًا عامل يتهم فيه "ف.ف.إ" طبيب أنف وأذن وحنجرة، بالتسبب في وفاة ابنه بعد إجراء عملية استئصال اللوز له داخل عيادته الخاصة ببندر المدينة دائرة المركز.

وبالعرض على النيابة العامة بمركز البلينا بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، اليوم الأحد، قررت إخلاء سبيل الطبيب المتخصص وطبيب التخدير "د.ح" بضمان محل إقامتهما، كما قررت النيابة العامة ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع شاب في حادث سير بالوادي الجديد

    مصرع شاب في حادث سير بالوادي الجديد

    أخبار
  • أجرى له عملية

    أجرى له عملية "اللوز".. عامل يتهم طبيب بالتسبب في وفاة ابنه بسوهاج

    أخبار

  • "ترزي" يقتل شقيقته بـ"شومة".. ويبرر جريمته: "كانت راجعة البيت سكرانة"

    أخبار
  • العثور على جثة سيدة متحللة في منزلها بالأقصر

    العثور على جثة سيدة متحللة في منزلها بالأقصر

    أخبار

إعلان

bdc530398a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ