بالصور .. الداخلية: "فرقة الساحر" وراء العلامات الغامضة على منازل أقباط شبرا

كتب- محمد الصاوي و علاء عمران:



صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه في ضوء ما رصدته المتابعة الأمنية حول ما أُثير بشأن وضع علامات مميزة على منازل بعض المواطنين الأقباط بمنطقة روض الفرج بالقاهرة ، وما تردد حول تبعية تلك العلامات لبعض التنظيمات المتطرفة بهدف استهدافهم، ونظراً لما تطرحه تلك الترديدات من ملابسات فقد استحوذ الأمر على الإهتمام الشدديد للأجهزة الأمنية.

و قال مسئول الإعلام الأمني ، في بيان له- حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الأحد، إن وزير الداخلية بادر فوراً بالتوجيه بتشكيل فريق بحث عالي المستوى من قطاعات " الأمن الوطنىي والأمن العام، ومديرية أمن القاهرة "، لكشف ظروف وملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.

وتابع البيان، أسفرت جهود فريق البحث خلال عدة ساعات عن تحديد، وضبط مروجي تلك العلامات، وتبين أنهم مجموعة من الشباب كونوا فيما بينهم فرقة موسيقة وقاموا بطباعة "الشعار" الخاص بهم، والذي جاء في شكل العلامات السالف الإشارة إليها على بعض حوائط المنازل وأسوار المباني بمنطقة روض الفرج؛ حيث يقيمون بهدف الإعلان عن نشاطهم الفني وعملهم في مجالات "الغناء ، الأكروبات ، الساحر " .

و أكدت التحريات عن عدم وجود أى صلة لهم بأى تنظيمات متطرفة كما تواتر من مزاعم فى هذا الصدد .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .