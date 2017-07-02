مجاهد يهنئ «بريزنتيشن»..ورئيس الشركة: العقد تاريخي

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تقدم أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالتهنئة لشركة بريزنتيشن التي حصلت على حقوق رعاية الجبلاية لمدة 5 سنوات متمنيًا لها التوفيق في الفترة القادمة، وأشاد بالعمل الذي قدمته الشركة خلال مدة الرعاية السابقة طوال 3 سنوات.

ومن جانبه قال محمد كامل رئيس الشركة أن هذا العقد يعد تاريخيًا وهو الأكبر في تاريخ اتحاد الكرة، وقدم الشكر لمنافسي الشركة في المزايدة ووجه الدعوة لهما للتعاون مع شركته في الفترة القادمة، وكذلك الشركات الراعية للاتحاد.

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وكانت شركة بريزنتيشن سبورت فازت بحقوق رعاية الاتحاد المصري لكرة القدم وأنشطته مقابل 405 مليون و500 ألف جنيه لمدة خمس سنوات مقبلة وتنافست شركة بريزنتيشن سبورت مع وكالتي الأخبار التي عرضت 400 مليون جنيه والأهرام التي عرضت 370 مليون جنيه للفوز بحقوق رعاية الجبلاية.