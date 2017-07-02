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«كاديلاك» تبتكر أذكى أنظمة القيادة الآلية في العالم

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«كاديلاك» تبتكر أذكى أنظمة القيادة الآلية في العالم «كاديلاك» تبتكر أذكى أنظمة القيادة الآلية في العالم

التحرير

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تعكف شركة "كاديلاك" الأمريكية، على بناء نظام خاص بالقيادة الذاتية في سياراتها الحديثة، وذلك تمهيدًا لطرحه في الأسواق العالمية.

وبحسب مجلة "وايرد"، فإن النظام الذكي الذي ابتكرته الشركة الأمريكية العملاقة لسياراتها ذاتية القيادة يعد الأذكى بين ما توصلت إليه العديد من الشركات على مستوى العالم.

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وراعت الشركة الأمريكية العديد من المميزات التقنية الخاصة، والتي تسهم بشكل رئيسي في قراءة أفكار البشر والتنبأ بها والتعامل معها، إضافة إلى تبادل المعلومات بشكل دوري مع العديد من المركبات المتصلة بشبكات الإنترنت في الشارع.

 

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التحرير

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