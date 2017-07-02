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البرتغال تحقق الميدالية البرونزية في كأس القارات

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البرتغال تحقق الميدالية البرونزية في كأس القارات البرتغال تحقق الميدالية البرونزية في كأس القارات

التحرير

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استطاع البرتغالي تحقيق الميدالية البرونزية والظفر بالمركز الثالث بعد فوزه على نظيره المكسيكي بهدفين مقابل هدف، في مباراة ماراثونية لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس القارات المقامة بروسيا.

شهدت المباراة ركلة جزاء مبكرة للبرتغال سددها أندريه سيلفا، واستطاع أوتشوا حارس المكسيك التصدي لها بنجاح، وفي الشوط الثاني أهدى مدافع البرتغال نيتو، هدف التقدم للمكسيك بعد تسجيله في مرماه في الدقيقة 54، ثم عادل بيبي النتيجة في الدقيقة 91، لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية.

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وحسمت البرتغال المباراة في الأشواط الإضافية بعد ركلة جزاء أخرى أحرزها أندريه سيلفا هذه المرة في الدقيقة 104، لتنتهي المباراة بفوز أبطال أوروبا بهدفين لهدف.

ويلتقي المنتخب الألماني نظيره التشيلي، في الثامنة من مساء اليوم الأحد، في المباراة النهائية للبطولة.

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التحرير

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