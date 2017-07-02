طائرات التحالف الدولي تقتل 10 من داعش غرب العراق

الرمادي- (د ب أ):

أعلن مصدر عسكري عراقي اليوم الأحد مقتل 10 من عناصر تنظيم داعش بقصف نفذته طائرات التحالف الدولي على قضاء عانه 250 كم غرب بغداد.

وقال العقيد جمال هاشم لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن إحدى طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة نفذت ظهر اليوم غارة جوية على منزل يؤوي عناصر داعش في قضاء عانه، ما أسفر عن مقتل 10 منهم وتدمير مركبتين.

وأوضح أن التنظيم قام بإعلان حظر للتجوال في قضاء عانه إثر تنفيذ الغارة، وقام بإجلاء جثث قتلاه.

وعلى صعيد آخر، أعلن مسؤول محلي بمحافظة الأنبار عن وصول نحو 150 عائلة من أقضية غرب الأنبار هربا من عناصر تنظيم داعش الى قضاء الرطبة غرب العراق.

وقال عماد الدليمي قائمقام قضاء الرطبة لـ(د. ب.أ) إن" 150 عائلة هربت سيرا على الأقدام من عناصر داعش من أقضية عانه ورواه ووصلت الى قضاء الرطبة، 420 كم غرب بغداد.

وأضاف الدليمي أن" العائلات سلكت الطرق الصحراوية للتخفي من عناصر داعش الذين يمنعون هروب العوائل من المناطق التي يتحصن بها الى المناطق التي تخضع لسيطرة الجيش العراقي، مشيرا الى أنه تم نقل العائلات الى مخيم (الكيلو 18) في مدينة الرمادي، 110كم غرب بغداد.

ويسيطر تنظيم داعش على أقضية عانه وراوه والقائم غربي الأنبار منذ نحو ثلاث سنوات، ويتخذها منطلقا لتنفيذ عملياته التي تستهدف القوات العراقية والمدنيين في أقضية الرطبة فيما تستعد القطعات العسكرية العراقية لتنفيذ عملية بمساندة التحالف الدولي لاستعادة تلك المناطق .