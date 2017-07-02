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التعليم تعلن المدارس الفائزة بمسابقات التربية البيئية والسكانية والصحية

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مصراوي Masrawy

التعليم تعلن المدارس الفائزة بمسابقات التربية البيئية والسكانية والصحية

04:35 م الأحد 02 يوليو 2017

التعليم تعلن المدارس الفائزة بمسابقات التربية البيئية والسكانية والصحية

وزارة الترببة والتعليم

كتبت - ياسمين محمد:

أعلن الدكتور أكرم حسن مدير عام الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة مسابقات التربية البيئية والسكانية والصحية، والتي شاركت فيها العديد من المدارس.
وقال حسن - في تصريحات صحفية اليوم الأحد- إن مدرسة فرشوط الثانوية الزراعية التابعة لإدارة فرشوط التعليمية بقنا حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وتقدمت بمشروع بيئي متميز لإعادة استخدام المخلفات العضوية في إنتاج سماد عضوي، كما حصلت مدرسة مرسى علم الثانوية المشتركة التابعة لإدارة مرسى علم التعليمية بمحافظة البحر الأحمر على المركز الثاني وشاركت بمشروع خريطة المجسمة، وحصلت محافظات دمياط، والغربية، ومطروح، وأسيوط، والقليوبية على المراكز من الثالث إلى الخامس مكرر.

وأضاف حسن إنه تم إقامة مسابقة المراجعة البيئية والصحية، وحصلت مدرسة دار الكوثر الإسلامية التابعة لإدارة الفتح التعليمية بمحافظة أسيوط على المركز الأول، بينما حصلت مدرسة كفر عطا الله للتعليم الأساسي التابعة لإدارة ديرب نجم بمحافظة الشرقية على المركز الثاني، واحتلت محافظتا الغربية والدقهلية المركزان الثالث والرابع.

وتابع إنه في مسابقة الأنشطة البيئية والسكانية والصحية المتنوعة، حصلت مدرسة المأمون الرسمية لغات التابعة لإدارة وسط بمحافظة الأسكندرية على المركز الأول، وجاءت مدرسة أحمد جوهر التابعة لإدارة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر على المركز الثاني، وحصلت محافظات أسيوط ودمياط وأسوان والغربية والجيزة والشرقية على المراكز من الثالث إلى الخامس مكرر.

وأوضح أنه تمت إقامة مسابقة الأبحاث، حيث حققت محافظة كفر الشيخ المركز الأول على مستوى المرحلة الابتدائية، وحصل الطالب عبد الرحمن إبراهيم رزق شريف بمدرسة الشهيد محمود المغربي الابتدائية التابعة لإدارة دسوق التعليمية على المركز الأول بمشاركته ببحث بعنوان "أخطار تهدد نهر النيل"، وحصلت سارة ممدوح أبو السباع الطالبة بمدرسة سنوفر الإعدادية التابعة لإدارة شرق الفيوم على المركز الأول على مستوى المرحلة الإعدادية بمشاركتها ببحث بعنوان "الهجرة غير الشرعية للشباب المصري حلم يتحقق أم موت محقق".

كما فازت إشراقة علي علي أحمد الطالبة بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات التابعة لإدارة دمياط التعليمية بالمركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية لمشاركتها ببحث بعنوان "مستقبل الطاقة في مصر".

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