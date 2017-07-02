فك لغز رسومات شبرا الغامضة على منازل الأقباط .. "فرقة موسيقية" وراء الواقعة

كتب – فتحي سليمان:

نجح الفريق الأمني الذي شكلته مديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، في فك شفرات علامات غامضة عثر عليها الأهالي مرسومة فوق جدران بعض منازل الأقباط بشارع طوسون بمنطقة شبرا مصر، حيث تبين أن أعضاء فرقة موسيقية وراء الواقعة التي أثارت ذعر الأقباط بالمنطقة واعتبره البعض تهديداً إرهابياً جديداً يتوعد المواطنين.

وحرر بعض الأهالي، صباح أمس السبت، محاضر بقسم شرطة روض الفرج، لفك شفرات غامضة عثروا عليها فوق منازلهم دون معرفة هوية من رسمها.

وقام اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، بتشكيل فريق من جهاز الأمن الوطني، والمباحث الجنائية بقطاع شمال القاهرة لسرعة كشف غموض تلك الرسومات ومرتكبها وطمأنة الأهالي.

وقالت مصادر أمنية مسؤولة لمصراوي، إن أجهزة الأمن فرغت كاميرات مراقبة مثبتة بجوار أحد منازل شارع طوسون، وكشفت أن 5 من الشباب حديثي السن كونوا فرقة موسيقية يعلنون عن أنفسهم بطباعة "اللوجو" الخاص بهم على الجدران، وليس لهم أي علاقة بتنظيمات إرهابية أو جماعات دينية كما أشيع".

وأكد المصدر أنه تم القبض على 5 من أعضاء تلك الفرقة ويخضعون للتحقيق والاستجواب حالياً بجهاز الأمن الوطني.

أشار المصدر أن العلامات ليس لها علاقة بأي تنظيم إرهابي، موضحاً أن وزارة الداخلية ستصدر بياناً رسمياً بتفاصيل الواقعة بعد قليل.