السيسي يتجه إلى المجر للمشاركة في قمة "فيشجراد"

كتب - طه عبيد

غادر مطار القاهرة الدولي عصر اليوم الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، متجها إلى العاصمة المجرية بودابست في زيارة رسمية للمشاركة في القمة الاستثنائية، التي يعقدها تجمع دول "فيشجراد" مع مصر.

ويضم التجمع دول: المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، والتي تعد مجتمعة خامس أكبر اقتصاد في أوروبا والـ 12 على مستوى العالم.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس، خلال الزيارة كبار المسئولين المجريين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية جانوش أدر، ورئيس الوزراء فيكتور أوروبان، ورئيس البرلمان لاسلو كوفير، وتتناول المباحثات تعزيز التعاون بين مصر والمجر في مختلف المجالات، ومتابعة تنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارات المتبادلة على مدى العامين الماضيين ، للارتقاء بالعلاقات الثنائية، فضلًا عن بحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك .

كما يحضر الرئيس مع رئيس وزراء المجر اجتماع المنتدى المصري المجري لرجال الأعمال ، بمشاركة ممثلي الشركات والقطاع الخاص من البلدين ، لبحث سبل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر .