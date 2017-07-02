فى عام المرأة.. 4 وزيرات فى الحكومة وامرأة محافظ لأول مرة

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نظمت وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، مؤتمر"مصر تستطيع بالتاء المربوطة " بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، بحضور 30 سيدة مصرية من النابهات في الخارج ممن يمتلكن تجارب علمية وحياتية، وشاركن في صياغة حياة أفضل لبلاد المهجر.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، خلال كلمتها في مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة-، إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي تركز على ربط السيدات المصريات العاملات في الخارج بالداخل والاستفادة من خبراتهن.

وأضافت الوزيرة أن المرأة المصرية في الخارج كانت ولا تزال حريصة على المشاركة في المجتمع ولديها حب كبير ووطنية جارفة لمصر، مشيرة إلى أن مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة تم الإعداد له بالتنسيق مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، إن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق في مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة، فهي نصف المجتمع، واستطاعت أن تحتل ارفع المناصب في الدولة فلدينا 4 وزيرات سيدات في الحكومة، والمرأة محافظاً لأول مرة، و89 سيدة لمجلس النواب تُعد أعلى نسبة لدخول سيدات للبرلمان في تاريخ مصر، وكان هذا نتاج جهود كبيرة داخل لجنة الخمسين التي وضعت دستور 2014، وبالفعل جاء نص المادة 11 منه على تمثيل المرأة تمثيلاً عادلاً.

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وأعلنت الوزيرة، على أن الوزارة تعمل على إنشاء مكتب لتسهيل الأعمال لسيدات الأعمال من مصر، ومختلف الدول ليكون فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي قريبًا، فى إطار الحرص على الاستماع لكافة الاقتراحات والمشاكل من سيدات الأعمال حول تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أنه سيتم عقد خلال الربع الاخير من هذا العام منتدي التمكين الاقتصادي للمرأة والذى اختارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مصر لعقد هذا المنتدي رفيع المستوى فيها تقديرًا لجهود مصر فى تمكين المرأة فى المناطق الأكثر احتياجا.

وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن المرأة المصرية لعبت دورا بارز في ثورة 30 يونيو، ما يؤكد عمق معرفتها بمصلحة الوطن، وتابع قائلاً:"نثمن جهد كل مصري في الخارج .. دوركن لا يقتصر على ما قدمتهن من عمل ناجح، بل تقديم جيل مثقف ومتعلم".

واستكمل إسماعيل: "انعقاد مؤتمركن بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو شيئا عظيما، والحقيقة أن دور المرأة المصرية لم يقف عند الثورة بل امتد لمحاربة الإرهاب، فقدمن الأخ والأبن والزوج فداء لهذا الوطن".