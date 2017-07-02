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وزيرة التجارة: «ديزنى» العالمية رفعت الحظر المفروض على الواردات المصرية

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وزيرة التجارة: «ديزنى» العالمية رفعت الحظر المفروض على الواردات المصرية وزيرة التجارة: «ديزنى» العالمية رفعت الحظر المفروض على الواردات المصرية

التحرير

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أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه تم رفع اسم من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزني العالمية بدءاً من الأول من يوليو الجاري، والسماح باستيراد المنتجات المصنعة والمصدرة من مصر.

وأوضح قابيل، أنه تم الاتفاق على بدء تنفيذ "برنامج العمل الأفضل" في مصر على مرحلتين، المرحلة الأولى يتم تنفيذها خلال ستة أشهر استثنائية من يوليو وحتى ديسمبر المقبل، بدلاً من الـ 18 شهراً التقليدية المطبقة فى الدول الأخرى؛ حيث تخضع المصانع التي ستنضم للبرنامج لعملية مراجعة مستمر من قبل أجهزة وزارة التجارة والصناعة.

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أما المرحلة الثانية فيمكن تنفيذها بدءاً من يناير 2018 مع إمكانية إدراج المزيد من القطاعات والمواقع الجغرافية الأخرى، مشيراً الى أن هذا البرنامج يعد برنامجاً شاملاً يقدم مجموعة من الخدمات لسلاسل توريد الملابس بما في ذلك تقييم المصانع والخدمات الاستشارية والتدريب.

وأضاف الوزير ، أن بدء تنفيذ البرنامج في مصر يتزامن مع انعقاد "منتدى المشترين العالميين" في نوفمبر المقبل بدعوة من منظمة العمل الدولية لشركة ديزنى والشركات العالمية الأخرى إلى زيارة مصر وإمكانية عقد مزيد من الصفقات التصديرية.

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